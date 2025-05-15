Пока ты спал, твои права катались по городу: каршеринг-ловушка

Сейчас, чтобы взять машину в каршеринге, достаточно пары фото: паспорт и водительские права. А теперь представьте — эти фото у кого-то, кто даже не знает, где ваш подъезд. И он уже гоняет по городу… на вас.
Юристы бьют тревогу: цифровые копии документов сегодня — почти то же самое, что и оригиналы. Если злоумышленник завладел вашими сканами, у него два пути:
Нагонять вам "писем счастья" от ГИБДД
Оставить вас без прав — если его прокат закончится чем-то серьёзным
Каршеринговые сервисы в большинстве случаев смотрят только на совпадение данных на фото с документом. Личность никто по-настоящему не проверяет. А доказать потом, что вы были не за рулём, — ещё тот квест.
Некоторые сервисы усилили безопасность и требуют селфи с документами. Но далеко не все. Остаётся окно для мошенников, и это — не теория, а уже происходящая практика.
Никогда не пересылай сканы без водяного знака и цели использования
Не храни документы "просто так" в галерее или облаке
Проверяй свои каршеринговые аккаунты, даже если давно ими не пользовался
Получил странный штраф или списание? Сразу в полицию и в службу поддержки сервиса
Потерял документы — блокируй всё сразу
Цифровой мир — удобен. Но и опасен. Пока ты спишь, твои права могут гулять по городу. А утром тебя ждёт штраф и новый уровень тревожности.
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