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Час на мочу, минута на штраф: проверка водителей по-новому

2:20
Авто

Осень 2025 года принесёт не только жёлтые листья, но и новые правила для водителей, которых заподозрили в нетрезвом виде. Процедура освидетельствования ужесточается — теперь без бумажек и формальностей никуда.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Не дышал — считай, отказался

С 1 января 2025 года всё становится предельно формализовано. Подпись под согласием на медосвидетельствование станет обязательной. Нет подписи — значит, отказ. А за отказ, напомним, штраф 45 000 рублей и прощание с правами на 1,5-2 года.

Готовьте лёгкие: дуть дважды, ждать дольше

Первичная проверка на месте осталась, но с нюансами: два выдоха в алкотестер, теперь с интервалом не 20, а 25 минут. Инспектор обязан использовать сертифицированный прибор и показать документы. Хотите переосвидетельствование — поехали к врачу, и только с сопровождающим из ГИБДД.

Моча, кровь и дедлайны

Сроки стали жёстче: на анализ мочи дают ровно час. Не уложились? Здравствуй, забор крови. К списку веществ теперь добавили кокаин, опиаты и каннабиноиды — так что если у кого-то "спрятано" что-то в организме, шанс быть пойманным стал выше.

Сильно врезался — сдавай кровь без разговоров

Если ДТП серьёзное, а водитель — в отключке или просто "вне зоны" общения, кровь теперь могут брать сразу. Без продувок, без согласия, без бюрократии. Всё ради спасения — или быстрого анализа, чтобы не упустить следы алкоголя.

Бумажная армия наступает

Имитируешь выдох? Не сдаёшь вовремя анализ? Подделал результат? Не подписал бумагу? Всё это теперь тоже приравнивается к отказу. Юристы давно ждали этих нововведений — теперь у инспекторов есть жёсткий алгоритм, а у водителей меньше шансов выкрутиться.

Время — больше, свободы — меньше

Процедура станет длиннее, формальностей — больше, наказания — жёстче. Но в этом и идея: чтобы не осталось лазеек для тех, кто "не пьян, просто устал". Теперь за каждый шаг — бумажка, подпись и минутомер.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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