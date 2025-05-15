Пешеход по принуждению: закон, который превращает хамов в ходоков

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Когда водитель не пропускает скорую, на кону — не только минуты, но и жизни. И, похоже, в Госдуме решили действовать жёстче: готовится новый закон с куда более серьёзными санкциями.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Штраф как за серьёзное ДТП

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили внести поправки в КоАП. Теперь за то, что водитель не уступил дорогу скорой, могут ввести отдельную статью с серьёзными последствиями: штраф от 20 до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 3 месяцев до 2 лет.

Сейчас — мягче. Но толку мало

На данный момент нарушение карается куда мягче: от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение прав максимум на год. Но, по словам авторов инициативы, наказания не работают — всё чаще фиксируются случаи сознательного игнорирования машин со спецсигналами.

Это не просто нарушение

"Когда из-за такого водителя врачи не успевают доставить пациента — это уже не формальность, это трагедия", — подчёркивает Нилов. Он уверен: наказание должно быть жёстким и без альтернатив. Если действия автомобилиста повлекли серьёзные последствия — меры должны быть предельно строгими.

Что дальше

Законопроект пока в Госдуме, но тема активно обсуждается. Очевидно одно: если его примут, отношение к "скорой на дороге" изменится — и, возможно, кто-то спасёт жизнь просто потому, что вовремя пропустил мигалки.