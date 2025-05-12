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Гаражные дебри СССР. Зачем наши отцы хранили там всякий хлам

Авто

Советский гараж… Это было не просто место для хранения "ласточки".

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

Нет, это был священный мужской монастырь, обитель покоя от женской суеты, мастерская несбывшихся изобретений и, конечно же, хранилище всего странного и, казалось бы, совершенно бесполезного.

И наши отцы в этом искусстве накопительства были, прямо скажем, гуру.

Зачем, спрашивается, там три сломанных лыжи, если последний раз на лыжах они стояли еще до войны с Наполеоном (по их собственным рассказам)? Оказывается, это "может пригодиться"! Вдруг внуки решат освоить лыжный спорт на одной ноге и без палок.

А коллекция ржавых гвоздей и болтов разных калибров, любовно рассортированные по спичечным коробкам? Это был не просто металлолом, а стратегический запас "на всякий случай". Вдруг завтра понадобится прибить подкову к комару или скрепить галактику?

Отдельного внимания заслуживала гора старых газет и журналов, датированных ещё брежневскими временами.

"История!", — гордо заявляют они, стряхивая с них вековую пыль. Правда, перечитывать их никто не собирался, но и выбросить — рука не поднималась. А вдруг там статья про то, как правильно чинить "Жигули" с помощью березовой коры?

И, конечно же, банки, банки, банки! Литровки, трёхлитровки, с ржавыми крышками и без. Казалось, тут готовились к ядерной зиме и планировали законсервировать в них все мировые запасы огурцов и помидоров (даже те, что ещё не выросли).

Зачем все это? Да кто ж его знает! Возможно, это была советская философия "а вдруг пригодится", помноженная на природную бережливость и неистребимое желание ничего не выбрасывать. А может, гараж был для них своего рода капсулой времени, где каждая странная вещь хранила частичку прошлого, воспоминания о былом.

В любом случае, эти гаражные дебри были неотъемлемой частью нашего детства. Среди этого хаоса мы находили удивительные сокровища, учились ковыряться в железе и постигали мудрость дедовских "может пригодиться".

И пусть сейчас в гараже порядок (стараниями наших мам), но тот самый дух странного и непостижимого всё ещё витает где-то под потолком, напоминая о временах, когда сломанные лыжи могли стать началом великого проекта, а ржавый гвоздь — ключом к решению мировой проблемы. По крайней мере, в воображении наших отцов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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