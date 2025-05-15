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Тот же Largus, только дешевле: кто выигрывает от экспорта

1:28
Авто

В ОАЭ начали появляться свежие Lada Largus 2025 года. Пока официальные продажи не стартовали, но демонстрационные экземпляры уже в шоу-руме. Цены известны — и они неожиданно радуют.

Lada Largus in Tomsk 02
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Largus in Tomsk 02

Фургон подешевел

Грузовая версия Largus в ОАЭ стоит 69 тыс. дирхамов — это примерно 1,55 млн рублей. Для сравнения: в России аналогичный фургон стартует от 1,67 млн. При этом у арабского "Ларгуса" простая комплектация Classic: некрашеные ручки, отсутствие молдингов — всё указывает на "базу".

Cross в премиуме и с сюрпризом

А вот Largus Cross в версии на 5 мест представлен в топ-комплектации EnjoY. Тут уже рейлинги, тачскрин, камера заднего вида — полный набор. Цена в ОАЭ — 74 тыс. дирхамов (около 1,66 млн рублей). В России такая же комплектация стоит около 2,02 млн — разница почти 18%.

Неожиданный расклад

Интересно, что даже без местных скидок, которые в ОАЭ пока не действуют, Largus обходится дешевле, чем на родине. И это несмотря на логистику и экспорт. В России при этом "Ларгус" можно урвать со скидками, но даже так разница остаётся ощутимой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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