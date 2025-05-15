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Секрет миллионника: машины, которые отказываются ломаться

2:00
Авто

Сегодня новые машины всё чаще живут по принципу: "отъездил по гарантии — пора прощаться". Но есть исключения. Эти три немецких авто доказали: если инженер честен, машина живёт вечно.

Mercedes-Benz W123
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mercedes-Benz W123

Малыш с характером

Mercedes-Benz 190 (W201)
В 80-х Mercedes пошёл на риск — выпустил компактный седан, чтобы соответствовать требованиям американского рынка. Но получился не компромисс, а шедевр. Особенно славилась дизельная версия с мотором OM602: надёжность на уровне промышленной техники, ресурс — до миллиона километров без капремонта. Маленький, но настоящий Mercedes.

Икона с нервами гонщика

BMW E30
Второе поколение "тройки" — не просто машина, а образ жизни. Баланс, управляемость, стиль — всё сошлось в E30. Особое место заняла версия M3: мощная "четвёрка" на 200 л. с., настройки ближе к трековому автомобилю. Эта BMW не просто ехала — она побеждала. И при этом не ломалась.

Универсал на века

Volkswagen Passat B3
Пока конкуренты боролись за статус, Volkswagen делал ставку на практичность. Результат — Passat B3: первый, созданный с помощью компьютерного моделирования. Надёжные моторы, включая 2.8-литровый VR6, и конструктивная простота сделали его любимцем таксистов и семей. Даже в базовой комплектации он спокойно выхаживал по 300-400 тысяч км без "сюрпризов".

Старые — значит лучшие

Когда инженерная школа ставилась выше маркетинга, машины создавались на десятилетия. Эти трое — доказательство. Их не страшат пробеги, они не "сыпятся" от старости и до сих пор держат цену. Именно такими машинами гордятся — и передают по наследству.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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