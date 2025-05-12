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Кто ездил зайцем? Социальный портрет пассажира электрички в СССР

1:39
Авто

В электричках СССР безбилетники были обычным делом.

Электричка знамянка шевченко - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by durik1980, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Электричка знамянка шевченко - panoramio

Их называли "зайцами" — за ловкость и привычку ускользать от контролёров. Это было не столько нарушение, сколько народная традиция: "всё общее — значит, и транспорт тоже".

Почему ездили зайцем

Экономия — даже 20 копеек за билет казались лишними, особенно пенсионерам, студентам, рабочим-вахтовикам.
Слабый контроль — контролёры появлялись не на всех маршрутах, а перескочить в другой вагон — дело привычное.

Идеологический подход — транспорт народный, значит, "мне тоже положено".

Типичные "зайцы"

  • Дачники — ехали с рассадой, считая, что за проезд платить необязательно.
  • Подростки и студенты — часто ездили без билета из озорства или пустого кармана.
  • Рабочие — многие ездили по привычке или от бедности.
  • Перекупщики и бродяги — вагон был для них как дорога жизни.

Методы уклонения

  • Прыжки между вагонами, прятки в туалетах.
  • Один билет — на нескольких человек.
  • Помощь от "своих" пассажиров: предупреждали, где контролёр.

Общественное восприятие

Зайцев не осуждали — наоборот, помогали. Это была форма народной смекалки, "игра с системой". Не жёсткий протест, но бытовое сопротивление мелочному порядку.

"Заяц" — это не просто безбилетник. Это символ целой эпохи, где личная смекалка часто побеждала формальные правила. В СССР электричка была не только транспортом, но и сценой народного театра жизни.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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