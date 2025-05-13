Опасность прямо в духовке: чем запекание в фольге может обернуться для здоровья

Запекание продуктов в алюминиевой фольге — один из самых популярных способов приготовления пищи в духовке. Но мало кто задумывается, что за внешней простотой и удобством может скрываться реальный вред для здоровья.

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С таким предупреждением выступил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Что происходит при запекании в фольге

По словам специалиста, при высоких температурах алюминий вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно если речь идёт о кислых или солёных блюдах. В результате происходит миграция ионов алюминия в еду, которую мы потом съедаем.

"Наиболее активно этот процесс идёт при термообработке кислых или солёных продуктов", — объяснил Дорохов.

Чем опасен алюминий

Регулярное поступление алюминия в организм:

негативно влияет на почки

может нарушать работу нервной системы

особенно опасно для людей с заболеваниями минерального обмена и почечной недостаточностью

Что делать и чем заменить фольгу

Если вы всё же готовите в фольге — не превышайте температуру 180°C

При температуре выше 200°C и длительности приготовления более 2 часов стоит перейти на пергаментную бумагу

Особенно важно это при запекании рыбы, мяса с маринадом, овощей с уксусом или лимонным соком

Фольга — удобно, но не универсально. Для запекания при высоких температурах есть более безопасные альтернативы.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи, где роме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

