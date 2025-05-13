Опасность прямо в духовке: чем запекание в фольге может обернуться для здоровья

Запекание продуктов в алюминиевой фольге — один из самых популярных способов приготовления пищи в духовке. Но мало кто задумывается, что за внешней простотой и удобством может скрываться реальный вред для здоровья.
С таким предупреждением выступил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По словам специалиста, при высоких температурах алюминий вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно если речь идёт о кислых или солёных блюдах. В результате происходит миграция ионов алюминия в еду, которую мы потом съедаем.
"Наиболее активно этот процесс идёт при термообработке кислых или солёных продуктов", — объяснил Дорохов.
Регулярное поступление алюминия в организм:
негативно влияет на почки
может нарушать работу нервной системы
особенно опасно для людей с заболеваниями минерального обмена и почечной недостаточностью
Если вы всё же готовите в фольге — не превышайте температуру 180°C
При температуре выше 200°C и длительности приготовления более 2 часов стоит перейти на пергаментную бумагу
Особенно важно это при запекании рыбы, мяса с маринадом, овощей с уксусом или лимонным соком
Фольга — удобно, но не универсально. Для запекания при высоких температурах есть более безопасные альтернативы.
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