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С коляской по жизни: как мотоцикл Урал стал символом деревенского транспорта

2:29
Авто

"Урал" с коляской… О, это не просто мотоцикл, это целая философия деревенской жизни на трех колесах, приправленная изрядной долей брутальности и запахом бензина "АИ-76".

Мотоцикл «Урал»
Фото: commons.wikimedia.org by User:Monedula, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мотоцикл «Урал»

Как он стал символом? Да очень просто, он был настолько незаменим, что его отсутствие в пейзаже сельской местности казалось чем-то противоестественным, вроде петуха без "кукареку".

Во-первых, "Урал" был многофункционален, как швейцарский нож, только ржавый и громкий. На нём возили все: от мешков с картошкой и сена до досок для забора и, конечно же, самих сельчан. Коляска превращалась то в грузовой отсек, то в VIP-ложу для бабушки на ярмарку, то в убежище от внезапного дождя (правда, весьма продуваемое).

Во-вторых, его "неубиваемость" граничила с легендой. "Урал" ломался? Конечно, ломался. Регулярно и с энтузиазмом. Но! Его можно было починить в любом сарае с помощью молотка, проволоки и какой-то неведомой сельской магии. Запчасти, казалось, валялись под ногами, а советы по ремонту передавались из поколения в поколение, как тайные знания.

В-третьих, его "проходимость" вызывала уважение (иногда граничащее со страхом). Там, где "Нива" ещё думала, "Урал" уже прокладывал себе путь, громыхая и оставляя за собой живописные грязевые колеи. Ему были нипочем ни ухабы, ни колдобины, ни даже, кажется, небольшие речки вброд (хотя последнее – на страх и риск владельца).

В-четвертых, он был "свой парень". "Урал" не требовал лоска и деликатного обращения. Он был прост, как деревенская изба, и надёжен, как старый пес. Его рычащий звук был частью сельского саундтрека, а его появление на дороге означало, что дела делаются.

В-пятых, "Урал" с коляской – это почти семья. В коляске ехали дети, жёны, тёщи, домашняя птица (в клетках, конечно). Это был центр маленькой вселенной на колёсах, символ единства и преодоления расстояний, пусть и не всегда с комфортом.

Так что "Урал" стал символом не потому, что был идеальным, а потому что был настоящим. Он олицетворял собой дух сельской жизни: простой, выносливый, немного грубоватый, но незаменимый.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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