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Опасность в баллончике: как чернитель для резины разрушает ваши шины

2:26
Авто

Визуально чернение шин делает автомобиль свежее, ухоженнее и даже дороже на вид. Именно поэтому на автомойках и в магазинах всё чаще предлагают услуги и средства для "ухода" за шинами. Но за этот глянцевый эффект часто приходится платить — и не только деньгами.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

WD-40 — враг вашей резины

Многие водители наносят на боковины шин универсальный спрей WD-40, чтобы они выглядели новыми. Но это — ошибка.

Почему нельзя использовать WD-40:

  • Он содержит агрессивные растворители

  • Проникает в структуру резины

  • Вызывает ускоренное старение и растрескивание

  • Результат — снижение ресурса и, потенциально, безопасности шин

А что с "специальными" средствами

Даже те составы, что продаются как "чернители шин", могут быть опасны, если они дешёвые.

  • Бюджетные чернители содержат растворители, аналогичные WD-40

  • Итог — быстрое старение и высушивание резины

Что лучше

  • Продукты на силиконовой основе

  • Они не только придают блеск, но и создают защитную плёнку

  • Подходят для летних шин при хранении, но требуют аккуратного нанесения

Важно: наносить силикон только на боковину, и избегать контакта с протектором и особенно тормозными дисками. Попадание туда может увеличить тормозной путь — и это уже опасность.

Сколько держится эффект

Всё зависит от дороги.

  • На асфальте - максимум 300 км

  • На первом же бездорожье - всё исчезает мгновенно

Итог: тратить деньги на регулярные аэрозольные обработки возможно, не имеет смысла.

Народные лайфхаки: работают ли

Обувной крем

Даёт красивый блеск, но…

  • Под дождём стекает

  • Оставляет чёрные потёки на дисках

Глицериновый раствор (50/50 с водой)

  • Бюджетно и безопасно

  • Не разрушает резину

  • Создаёт визуальный эффект, сравнимый с силиконом

  • На 4 колеса хватает 5 флаконов глицерина по 25 мл

Вывод

Чернение шин может быть частью эстетики автомобиля, но требует понимания рисков и состава средств. Всё, что придаёт блеск, не обязательно делает ваши шины долговечными. Лучше выбирать умеренность и осознанность, чем ослепительный блеск с коротким сроком службы.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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