Самый дорогой Nissan в истории: GT-R R34, который стоит дороже двух Lamborghini

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

В Гонконге редкий Nissan Skyline GT-R Nismo Clubman Race Spec был продан за ошеломляющие 662 208 долларов, а с учётом местных налогов итоговая сумма может превысить 1,5 миллиона долларов. Это эквивалент двух новых Lamborghini Huracan - и ещё немного сверху.

Фото: commons.wikimedia.org by Sherwin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Skyline R34

В чём его ценность

Этот Nissan GT-R R34 не просто старый спорткар. Это:

Один из 19 экземпляров , созданных Nismo в версии Clubman Race Spec;

Он оборудован модернизированным двигателем Nismo R3 , развивающим 443 л. с. ;

Оснащён титановой выхлопной системой , распредвалом нового образца и впрыском от Nissan GT-R R35;

И самое интригующее: одометр показывает 0 км

Иными словами, это "новый" автомобиль 1999 года, фактически в заводском состоянии.

Что такое двигатель R3

Базой послужил RB26DETT в версии R1. Но двигатель Nismo R3 — это уже совершенно другая история:

новые турбины;

обновлённый распределительный вал;

блок N2 с удлинённой геометрией;

инжекторы R35;

специализированный блок управления.

Плюс 6-ступенчатая "механика" и, конечно, легендарный полный привод.

Сюрприз на кассе: налог в 115%

По законам Гонконга, если владелец зарегистрирует автомобиль как новый (а с таким пробегом это обязательно), то:

налог составит 115% от стоимости ;

то есть 662 208 $ x 1,15 = 844 455 $ налогов.

Общая сумма: 1 506 663 $.

И это, вероятно, самый дорогой GT-R R34 в истории, если он останется в Гонконге.

Nismo не останавливается

Сообщается, что на заводе в Омори уже подготавливаются ещё два экземпляра Clubman Race Spec. Это означает, что спрос и культовый статус R34 GT-R продолжают расти. Возможно, текущая продажа — только начало новой волны безумных цен.

Уточнения

Nissan Skyline — автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor Company, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году.



Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Хёнкон?, с.-кит. Сянга́н?), полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

