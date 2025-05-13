Самый дорогой Nissan в истории: GT-R R34, который стоит дороже двух Lamborghini

В Гонконге редкий Nissan Skyline GT-R Nismo Clubman Race Spec был продан за ошеломляющие 662 208 долларов, а с учётом местных налогов итоговая сумма может превысить 1,5 миллиона долларов. Это эквивалент двух новых Lamborghini Huracan - и ещё немного сверху.
Этот Nissan GT-R R34 не просто старый спорткар. Это:
Один из 19 экземпляров, созданных Nismo в версии Clubman Race Spec;
Он оборудован модернизированным двигателем Nismo R3, развивающим 443 л. с.;
Оснащён титановой выхлопной системой, распредвалом нового образца и впрыском от Nissan GT-R R35;
И самое интригующее: одометр показывает 0 км
Иными словами, это "новый" автомобиль 1999 года, фактически в заводском состоянии.
Базой послужил RB26DETT в версии R1. Но двигатель Nismo R3 — это уже совершенно другая история:
новые турбины;
обновлённый распределительный вал;
блок N2 с удлинённой геометрией;
инжекторы R35;
специализированный блок управления.
Плюс 6-ступенчатая "механика" и, конечно, легендарный полный привод.
По законам Гонконга, если владелец зарегистрирует автомобиль как новый (а с таким пробегом это обязательно), то:
налог составит 115% от стоимости;
то есть 662 208 $ x 1,15 = 844 455 $ налогов.
Общая сумма: 1 506 663 $.
И это, вероятно, самый дорогой GT-R R34 в истории, если он останется в Гонконге.
Сообщается, что на заводе в Омори уже подготавливаются ещё два экземпляра Clubman Race Spec. Это означает, что спрос и культовый статус R34 GT-R продолжают расти. Возможно, текущая продажа — только начало новой волны безумных цен.
Nissan Skyline — автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor Company, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году.
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