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Кен Майлз: гений за рулем, о котором вы ничего не знали

2:31
Авто

"Ford против Ferrari" - не просто фильм, это экранизация одной из самых драматичных и вдохновляющих глав в истории автоспорта. В центре сюжета — великий конфликт между Генри Фордом II и Энцо Феррари, который в итоге привёл к попытке американского гиганта победить компанию Ferrari на её же поле — в Ле-Мане.

Гонщик
Фото: commons.wikimedia.org by Pascal Aunai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гонщик

Фильм получил в Болгарии более чем банальное название — "Полное ускорение", но суть от этого не страдает. Особенно благодаря двум актёрам мирового уровня: Мэтту Дэймону (Кэрролл Шелби) и Кристиану Бэйлу (Кен Майлз), которые, без сомнений, оставили на экране часть своей души.

Кто такой Кен Майлз

Если имя Кэрролла Шелби на слуху даже у далёких от автоспорта людей, то Кен Майлз — фигура почти мифическая.
Механик. Инженер. Гонщик. И одновременно — человек с грубым бирмингемским акцентом, тонким чувством юмора и, как показал 1966 год, одним из величайших гонщиков всех времён.

Сначала — мотоциклы, потом — служба в танковых войсках Второй мировой. Затем — гонки в послевоенной Британии на Bugatti и Alfa Romeo. А после переезд в США, где Майлз начинает с MG, которые он так кардинально переделывал, что получался совершенно новый автомобиль. В 1953 году он выигрывает 14 гонок подряд.

Вершина — и финал

Вместе с Шелби они делают невозможное: берут европейское шасси и вставляют в него огромный американский мотор, создавая легендарный GT40. Майлз побеждает в Дайтоне и Себринге, уверенно лидирует в Ле-Мане… Но то, как закончится та гонка, лучше увидеть самому — хотя предупреждаем: сердце защемит.

"Я бы лучше умер в машине на трассе, занимаясь любимым делом, чем медленно умирать от рака", — говорил Майлз.

Через несколько месяцев после триумфа в Ле-Мане он погибает, тестируя новую версию GT40. Ему было всего 47 лет.

Наследие

Кен Майлз был не только гением скорости, но и тонким мастером — человеком, который понимал автомобиль как живой организм. Его вклад в автоспорт нельзя измерить только победами. Он — душа проекта Ford в Ле-Мане и символ эпохи, когда на трассе выигрывали не бюджеты, а страсть и талант.

Уточнения

Кеннет Генри Джей Майлз (англ. Ken Miles, 1 ноября 1918 — 17 августа 1966) — британский автоспортсмен и гоночный инженер.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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