ГАЗ-66: советский грузовик, который был везде

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ГАЗ-66 — это легендарный советский грузовик, который действительно был везде — от сибирской тайги до пустынь Африки.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ-66 в Хабаровске

Его прочность, проходимость и простота сделали его любимцем как в армии, так и среди гражданских. Вот несколько ключевых фактов, почему ГАЗ-66 стал иконой:

Основные характеристики:

Производился: 1964–1999 гг.,

Привод: Полный (4x4),

Двигатель: V8, бензиновый, объём 4.25 литра,

Грузоподъёмность: 2 тонны,

Максимальная скорость: около 90 км/час,

Клиренс: 315 мм — один из лучших в классе,

Особенность: Двигатель расположен над передней осью — улучшает развесовку на бездорожье.

Где он побывал:

Советская Армия и армии стран Варшавского договора,

Африка и Ближний Восток — поставлялся как гуманитарная помощь или техника союзникам,

Арктика и Сибирь — использовался геологами, связистами, нефтяниками.

Почему его любят:

Простой в ремонте — минимум электроники,

Легко модифицируется — под радиостанции, кунги, мастерские, даже жилые фургоны,

Умеет плавать (в некоторых модификациях).

Хоть его и прозвали "шишигой" из-за вибраций и не самой плавной езды, его неприхотливость и надёжность сделали его незаменимым в тяжёлых условиях.