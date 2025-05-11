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ГАЗ-66: советский грузовик, который был везде

1:28
Авто

ГАЗ-66 — это легендарный советский грузовик, который действительно был везде — от сибирской тайги до пустынь Африки.

ГАЗ-66 в Хабаровске
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ-66 в Хабаровске

Его прочность, проходимость и простота сделали его любимцем как в армии, так и среди гражданских. Вот несколько ключевых фактов, почему ГАЗ-66 стал иконой:

Основные характеристики:

  • Производился: 1964–1999 гг.,
  • Привод: Полный (4x4),
  • Двигатель: V8, бензиновый, объём 4.25 литра,
  • Грузоподъёмность: 2 тонны,
  • Максимальная скорость: около 90 км/час,
  • Клиренс: 315 мм — один из лучших в классе,
  • Особенность: Двигатель расположен над передней осью — улучшает развесовку на бездорожье.

Где он побывал:

  • Советская Армия и армии стран Варшавского договора,
  • Африка и Ближний Восток — поставлялся как гуманитарная помощь или техника союзникам,
  • Арктика и Сибирь — использовался геологами, связистами, нефтяниками.

Почему его любят:

  • Простой в ремонте — минимум электроники,
  • Легко модифицируется — под радиостанции, кунги, мастерские, даже жилые фургоны,
  • Умеет плавать (в некоторых модификациях).

Хоть его и прозвали "шишигой" из-за вибраций и не самой плавной езды, его неприхотливость и надёжность сделали его незаменимым в тяжёлых условиях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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