Опасная ловушка светофора: когда зелёный не всегда значит можно ехать

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Светофоры с дополнительной секцией часто вызывают затруднения у водителей. Правила их использования чётко прописаны: если горит зелёная стрелка, движение разрешено только в указанном направлении. При выключенной стрелке проезд в этом направлении запрещён, даже если основной сигнал зелёный (пункт 6.3 ПДД).

Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый светофор

Если на основном зелёном сигнале изображена чёрная контурная стрелка, это означает, что движение в этом направлении допускается без оглядки на дополнительную секцию. Такой вариант описан в пункте 6.4 ПДД.

При включённой дополнительной стрелке водитель имеет право двигаться, но обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по пересекаемому направлению. Если стрелка выключена, проезд будет считаться нарушением, аналогичным проезду на красный свет.

Проблемы возникают, когда основной сигнал не содержит чёрной контурной стрелки. По ГОСТу её наличие обязательно, если работает дополнительная секция. Однако в реальности встречаются светофоры без неё. В условиях плохой видимости выключенную стрелку можно не заметить, но это не освобождает от ответственности: движение разрешено только при включённой стрелке.

Отсутствие контурной стрелки на зелёном сигнале не отменяет действие ПДД. Даже если светофор установлен с нарушениями, водитель обязан подчиняться правилам. При сомнениях стоит заранее оценивать наличие и статус дополнительной секции.

Проезд под не горящую стрелку считается проездом на запрещающий сигнал. Санкция — штраф 1500 рублей (статья 12.12 КоАП РФ). При повторном нарушении штраф возрастает до 7500 рублей или возможна потеря водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

