АИ-92 и АИ-95: реальная разница и важность для мотора

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Выбор топлива - это не просто вопрос цены или личных предпочтений, а технически обоснованное решение, зависящее от особенностей двигателя и качества бензина. Широко распространено мнение, что АИ-92 и АИ-95 практически одинаковы, но это не совсем так.

Фото: commons.wikimedia.org by Philafrenzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ British Petroleum заправка

Производственные технологии топлива заметно изменились под давлением экологических требований. Раньше для повышения октанового числа использовали свинцовые соединения, однако их токсичность привела к полному запрету таких присадок.

Современная переработка нефти позволяет получать бензин с октановым числом до 100 без дополнительных химикатов, но себестоимость такого продукта слишком высока. В реальности базовое топливо имеет октановое число около 80-85, поэтому для достижения нужных характеристик добавляются безопасные компоненты, такие как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).

Хотя АИ-92 постепенно вытесняется в мире более современными аналогами, в России он остаётся востребованным благодаря особенностям автопарка.

АИ-92 и АИ-95 изготавливаются на одной и той же основе. Главное отличие между ними - количество октаноповышающих добавок. В АИ-95 их больше, что делает топливо более устойчивым к детонации и лучше приспособленным для современных моторов.

Основное различие между этими видами бензина заключается в антидетонационных свойствах. АИ-95 лучше предотвращает преждевременное возгорание топливной смеси, что положительно влияет на ресурс двигателя. Использование АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 может привести к детонации, перегрузке поршневой группы и ускоренному износу двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

