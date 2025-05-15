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Фары снова засияют, а вы не получите штраф — эти способы вернут глаза автомобиля к жизни

1:54
Авто

Большинство водителей мирится с тем, что штатный свет фар не всегда обеспечивает достаточную видимость, особенно в межсезонье. Недостаточное освещение снижает комфорт при движении ночью и увеличивает риск аварий.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

При этом важно помнить: установка несертифицированных ламп или изменения конструкции фар без разрешения могут привести к штрафу в 500 рублей (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ). Есть простые и законные способы улучшить свет фар без риска получить наказание:

Полировка фар

Со временем пластик фар мутнеет и теряет прозрачность. Полировка помогает восстановить светопропускную способность и заметно увеличить яркость света. Процедура доступна и эффективна.

Чистка внутренней части фар

Фары подержанных автомобилей часто страдают от загрязнения или конденсата внутри корпуса. Для решения проблемы нужно аккуратно разобрать фары, удалить пыль и налёт, особенно с отражающих поверхностей, тщательно высушить внутренности и собрать обратно.

Проверка электросистемы

Состояние контактов тоже влияет на силу света. Следы окисления и налёта на разъёмах снижают интенсивность работы ламп. Чистка контактов улучшает работу осветительных приборов.

Стабильность напряжения

Перепады напряжения в электросети автомобиля могут ослаблять свет фар. Для диагностики нужно сравнить напряжение на аккумуляторе и на разъёмах фар. Если разница превышает 0,3 В, стоит установить стабилизирующий модуль, который обеспечит ровную подачу тока.

Все эти методы позволяют сделать ночные поездки безопаснее без риска получить штраф за вмешательство в конструкцию автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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