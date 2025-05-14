Камень в стекло на трассе: кто виноват и как добиться компенсации

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Представьте: вы едете по трассе, и вдруг из-под колеса соседнего автомобиля вылетает камень. На первый взгляд - мелочь. Но на скорости даже маленький предмет превращается в опасный снаряд. Последствия - трещины на стекле, сколы на кузове, а в худшем случае — серьёзное ДТП.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбитое лобовое стекло в машине

Степень повреждений зависит от множества факторов: скорости движения, угла удара, массы объекта. Особенно опасно, когда на высокой скорости трескается лобовое стекло — громкий звук и ухудшение видимости могут спровоцировать паническую реакцию водителя, повысив риск потери управления.

Если камень вылетает из кузова большегруза, ответственность ложится на водителя грузовика. Он обязан контролировать крепление груза. Однако без свидетелей или записи видеорегистратора доказать вину практически невозможно.

Сложнее ситуация, когда предмет случайно отскакивает от колеса другого автомобиля. Такие случаи редко квалифицируют как ДТП, но иногда признают страховыми случаями. Если удастся доказать, что водитель нарушил правила - например, ехал по обочине или разрушенному покрытию — его могут признать виновным. В особо тяжёлых случаях речь идёт даже о лишении прав на срок от одного до полутора лет по статье 12.27 КоАП РФ.

Во многих случаях автомобилисты не подозревают, что их колёса могут спровоцировать вылет камней. Если водитель соблюдал правила, его нельзя считать виновным.

ОСАГО в подобных ситуациях не поможет. Чтобы компенсировать ущерб, иногда приходится подавать иск к дорожной организации, отвечающей за состояние трассы. Шансы выше, если повреждение автомобиля связано с некачественным покрытием или зонами ремонта. Инспекторы ГАИ должны зафиксировать не только повреждения машины, но и указать дефекты дорожного полотна. Без этих данных получить компенсацию будет сложно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

