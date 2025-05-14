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Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас

2:08
Авто

В начале 2025 года рынок подержанных автомобилей в России продемонстрировал внушительный рост на 29%. Особенно заметным стало двукратное увеличение спроса на китайские машины с пробегом.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Ключевые причины изменений - продолжающееся удорожание новых автомобилей у дилеров и сложности с покупкой и обслуживанием европейских, японских и корейских моделей. Хотя доля китайских автомобилей на вторичном рынке пока остаётся умеренной, она стремительно растёт.

За последний год средняя стоимость Haval Jolion, самого популярного кроссовера в России, на первичном рынке поднялась до 2,15 млн рублей. При этом автомобиль был исключён из программы льготного автокредитования. На вторичном рынке, напротив, Haval Jolion подешевел на 7%, и его средняя цена сейчас составляет 1,93 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. и вариатором также снизился в цене на 7%. В среднем этот кроссовер стоит теперь 1,91 млн рублей.

Компактный Chery Tiggo 4, который получил обновление в 2022 году, за год обесценился на 10%. Средняя стоимость трёхлетних экземпляров сегодня находится на уровне 1,5 млн рублей.

Haval F7 первого поколения оказался наиболее устойчивым к падению цен — снижение составило всего 4%. Рестайлинговые версии 2022 года в феврале 2025 года продаются в среднем за 2,2 млн рублей.

Geely Coolray, несмотря на появление второго поколения, наоборот, прибавил в цене 8% и теперь стоит около 1,96 млн рублей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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