Мопед Рига-13 — первый байк школьника

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В СССР мопед "Рига-13" стал настоящей мечтой тысяч подростков.

Фото: commons.wikimedia.org by Віктор Ходєєв /Viktor Khodyeyev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рига-13

Его ждали, на него копили, о нём спорили во дворе и тихо завидовали соседскому парню, выезжающему с характерным рыком вдоль домов. Впервые сошедший с конвейера Рижского мотозавода в 1976 году, этот мопед стал символом первой технической свободы и юношеской самостоятельности.

Простой, как учебник труда

"Рига-13" была максимально проста по конструкции. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объёмом 49,8 куб. см, мощность — около 2 л. с., привод на заднее колесо — цепной. Весил аппарат чуть больше 40 кг, что делало его удобным даже для подростков. Запускался с кик-стартера, заводился с характерного дребезга — если, конечно, свеча не капризничала.

Деталь взросления

Этот мопед часто становился первой в жизни "настоящей техникой". Родители покупали его школьнику за отличную учёбу, а тот превращался в завсегдатая дворового гаража. Там мопеды перебирали, настраивали, смазывали, спорили, чей "Рижак" едет быстрее и чья искра лучше.

Индивидуальность на двух колёсах

"Рига-13" был отличной платформой для кастомизации. Молодёжь ставила нестандартные рули, шлифовала детали, подкрашивала крылья или клеила на бак самодельные эмблемы. Кто-то даже пытался улучшить выхлоп, распиливая глушитель. Каждый стремился придать своему мопеду уникальность — пусть и в рамках жёсткого дефицита запчастей.

Конец эпохи

К концу 80-х мода на "Риги" начала уходить. Появились китайские мотороллеры, мотоциклы стали доступнее. Но в памяти многих "Рига-13" осталась как первый шаг в мир скорости, техники и ответственности.

Сегодня отреставрированная "Рига-13" — редкий экспонат. На неё смотрят с уважением не только коллекционеры, но и те, кто помнит, как в детстве держал в руках газульку и чувствовал себя немного взрослым.