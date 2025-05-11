Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже те, кто не любит тыкву, просят добавку: самый нежный суп в этом сезоне
Америка поддержала Россию: Трамп требует от Украины подчиниться предложению Путина
Вот почему машина с ржавыми порогами — это бомба замедленного действия
Сначала туалет — потом тыгдык: зачем кошка срывается с места как пуля
Завял — не значит умер: что делать с овощами, которые жалко, но стыдно есть
Война забрала навсегда: Лариса Долина поделилась личной трагедией, связанной с Днём Победы
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Эти детали делают участок волшебным: никто не верит, что всё из подручного хлама
Пока вы пьёте витамины, другие просто едят этот суперфуд и никогда не болеют

Мопед Рига-13 — первый байк школьника

2:15
Авто

В СССР мопед "Рига-13" стал настоящей мечтой тысяч подростков.

рига-13
Фото: commons.wikimedia.org by Віктор Ходєєв /Viktor Khodyeyev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рига-13

Его ждали, на него копили, о нём спорили во дворе и тихо завидовали соседскому парню, выезжающему с характерным рыком вдоль домов. Впервые сошедший с конвейера Рижского мотозавода в 1976 году, этот мопед стал символом первой технической свободы и юношеской самостоятельности.

Простой, как учебник труда

"Рига-13" была максимально проста по конструкции. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объёмом 49,8 куб. см, мощность — около 2 л. с., привод на заднее колесо — цепной. Весил аппарат чуть больше 40 кг, что делало его удобным даже для подростков. Запускался с кик-стартера, заводился с характерного дребезга — если, конечно, свеча не капризничала.

Деталь взросления

Этот мопед часто становился первой в жизни "настоящей техникой". Родители покупали его школьнику за отличную учёбу, а тот превращался в завсегдатая дворового гаража. Там мопеды перебирали, настраивали, смазывали, спорили, чей "Рижак" едет быстрее и чья искра лучше.

Индивидуальность на двух колёсах

"Рига-13" был отличной платформой для кастомизации. Молодёжь ставила нестандартные рули, шлифовала детали, подкрашивала крылья или клеила на бак самодельные эмблемы. Кто-то даже пытался улучшить выхлоп, распиливая глушитель. Каждый стремился придать своему мопеду уникальность — пусть и в рамках жёсткого дефицита запчастей.

Конец эпохи

К концу 80-х мода на "Риги" начала уходить. Появились китайские мотороллеры, мотоциклы стали доступнее. Но в памяти многих "Рига-13" осталась как первый шаг в мир скорости, техники и ответственности.

Сегодня отреставрированная "Рига-13" — редкий экспонат. На неё смотрят с уважением не только коллекционеры, но и те, кто помнит, как в детстве держал в руках газульку и чувствовал себя немного взрослым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает
Садоводство, цветоводство
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Последние материалы
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать
Кухонный террор: бытовая химия, которая опаснее боевых отравляющих веществ
Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы
Не просто вода: газированная вода может повлиять на твое тело так, как ты не ожидал
Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.