Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне

Преждевременный запуск двигателя: мелкая ошибка с большими последствиями

1:44
Авто

Приборная панель - это центр управления автомобилем, который информирует водителя о состоянии всех основных систем. После включения зажигания на ней вспыхивает целый ряд индикаторов, которые через несколько секунд должны погаснуть.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

У большинства современных машин существует режим включения зажигания без запуска двигателя. Это происходит, когда ключ поворачивается во второе положение или кнопка запуска нажимается без нажатия педали тормоза. В этот момент топливный насос нагнетает давление, а электронные блоки проводят самодиагностику.

Появление множества индикаторов на панели - это штатная процедура. Они загораются, когда начинается опрос всех систем, и гаснут, если всё работает исправно.

Одни водители предпочитают дождаться, пока индикаторы погаснут, прежде чем заводить мотор. Другие сразу запускают двигатель. Насколько это важно? Всё зависит от конкретной модели автомобиля.

На некоторых машинах преждевременный запуск может негативно сказаться на работе электронных систем. Если завести двигатель сразу, без подготовки, активируется усреднённый режим. Это может привести к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, увеличению нагрузки на каталитический нейтрализатор и, со временем, к ускоренному износу отдельных компонентов.

Правильный алгоритм действий: сначала включить зажигание, дождаться проведения самодиагностики и погасания индикаторов на приборной панели, а уже потом запускать двигатель. Такой подход позволяет максимально бережно обращаться с мотором и электроникой автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Последние материалы
Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне
Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.