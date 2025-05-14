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Топ недорогих пикапов: кто предлагает полный привод за минимальную цену

3:02
Авто

За последние пару лет рынок пикапов в России серьёзно изменился благодаря появлению большого количества китайских моделей. Однако самым доступным грузовым внедорожником по-прежнему остаётся УАЗ "Пикап".

пикап
Фото: zr.ru is licensed under Free More info
пикап

Базовый УАЗ "Пикап" стоит от 1 805 000 рублей. Под капотом — 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с., механическая коробка передач и полный привод.

На втором месте — Ambertruck Work на китайской платформе. Он оснащён 2,5-литровым дизельным мотором на 128 л. с., механикой и полным приводом. Цена — 2 100 000 рублей.

За те же деньги можно приобрести JMC Vigus Work 2023 года без пробега. Этот пикап предлагает 128-сильный дизель, полный привод, а в списке оснащения есть ABS, EBD, помощь при экстренном торможении, кондиционер, противотуманные фары и электрические стеклоподъёмники.

Sollers ST6 обойдётся дороже — 2 553 000 рублей, но он предлагает бензиновый двигатель на 176 л. с., бесключевой доступ, камеру заднего вида и продвинутую мультимедиа-систему.

Foton Tunland стоит от 2 740 000 рублей и выделяется 2,0-литровым дизелем на 163 л. с., автоматической коробкой передач и современным дизайном.

JAC T8 за 3 059 000 рублей предлагает 2,0-литровый бензиновый двигатель на 177 л. с., полный привод и 6-ступенчатую механику. В комплектации предусмотрены мультимедиа с 9-дюймовым экраном, парктроники и легкосплавные диски R18.

Более продвинутый JAC T8 Pro оценён в 3 279 000 рублей. Он комплектуется 2,4-литровым турбомотором мощностью 204 л. с. и расширенным набором электроники.

Great Wall Poer King Kong стартует от 3 299 000 рублей. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый двигатель на 190 л. с., 6-ступенчатая механика и полный привод. В базе уже есть кондиционер, подогрев передних сидений и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном.

Dongfeng DF6 на платформе Nissan также доступен за 3 299 000 рублей, а флагманский Great Wall Poer обойдётся минимум в 3 549 000 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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