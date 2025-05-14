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Случайно сменили режим на АКПП на ходу: вот что действительно происходит

1:58
Авто

Машины с автоматической трансмиссией давно вытесняют автомобили с механикой, но споры вокруг особенностей использования АКПП не утихают. Один из частых вопросов - что произойдёт, если на скорости случайно сменить режим коробки передач.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Переключение в режим заднего хода или парковки должно выполняться только при полной остановке автомобиля. Однако на практике водители нередко путаются и случайно двигают селектор прямо во время движения.

Такая ошибка чаще всего происходит у тех, кто привык к механике. Инстинкт переключения передач вручную даёт о себе знать. Главное здесь - не паниковать и спокойно вернуть селектор обратно в "D".

Раньше, до конца 1980-х годов, автоматы не имели защиты от ошибок, и случайный переход в реверс мог быстро вывести коробку из строя. Но современные АКПП оснащены встроенной защитой от некорректного переключения в движении. Последствия зависят от выбранного режима.

Попадание в "P" практически исключено: для этого нужно пройти промежуточное положение. Если такое всё-таки произошло, достаточно аккуратно вернуть селектор обратно в "D". Современная электроника не позволит заблокировать трансмиссию, но на старых автомобилях можно услышать неприятный скрежет.

Перевод селектора в "N" безопасен для коробки, но ехать в нейтральном режиме долго не рекомендуется. Потеря сцепления с трансмиссией ухудшает управляемость. Лучше сразу вернуть селектор в "D".

Если селектор случайно оказался в положении "R", электроника не даст включить заднюю передачу на ходу. Однако при одновременном нажатии тормоза и блокировке колёс, например на скользкой дороге, реверс может активироваться, что опасно. В этом случае также следует быстро вернуть режим "D".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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