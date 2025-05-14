Возраст за рулём: кого в России могут лишить прав без предупреждения

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Тема возрастных ограничений для водителей вызывает споры по всему миру. В одних странах строгие нормы уже действуют, в других только обсуждаются возможные изменения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Жёсткие возрастные рамки встречаются нечасто, но примеры есть. В Саудовской Аравии права автоматически аннулируются после 75 лет. В Турции водителям старше 70 требуется ежегодно подтверждать своё здоровье. На Филиппинах и в ОАЭ проверку проходят каждые шесть месяцев. Эти требования заставляют многих пожилых автомобилистов добровольно отказаться от управления машиной.

Статистика показывает, что возрастные водители реже становятся виновниками серьёзных ДТП. Их осторожность и накопленный опыт часто компенсируют замедленную реакцию. Несмотря на это, контроль за состоянием здоровья пожилых водителей постепенно ужесточается, в том числе в России.

Российское законодательство устанавливает перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом. Их наличие выявляется в ходе обязательной медкомиссии при замене водительского удостоверения. Если выявлены заболевания, несовместимые с безопасным вождением, права не продлеваются.

Медицинские учреждения обязаны передавать информацию о состоянии здоровья водителей в ГАИ. При выявлении заболеваний, влияющих на безопасность движения, водительское удостоверение может быть аннулировано. Чаще всего это касается именно пожилых автомобилистов.

Если зрение водителя ухудшилось ниже допустимого уровня, права аннулируются. Однако при успешной коррекции зрения можно пройти новую медкомиссию и вернуть право на управление автомобилем, с внесением отметки о необходимости ношения очков или контактных линз.

Идея об ужесточении правил для водителей старше 70 лет в России поднимается регулярно. В 2023 году рассматривали предложение о сокращении срока действия водительских удостоверений для граждан старшего возраста. Планировалось привязать продление прав к регулярным медицинским осмотрам, однако до принятия закона дело не дошло.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

