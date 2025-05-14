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Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск

1:38
Авто

Некоторые водители продолжают игнорировать требование глушить двигатель при заправке, несмотря на то, что по закону это обязательно.

Заправка Neste
Фото: commons.wikimedia.org by Pahkiqaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заправка Neste

Главная причина запрета - безопасность. Работающий двигатель может стать источником возгорания: искра из выхлопной системы способна воспламенить топливные пары, особенно на старых автомобилях с карбюраторами или тюнингованной выхлопной системой. В современных машинах риск минимизирован, но правило остаётся актуальным.

Кроме того, есть технический аспект: при работающем двигателе датчик уровня топлива может некорректно зафиксировать заправку. Иногда это исправляется только после перезапуска двигателя.

Некоторые водители сознательно не глушат мотор из-за страха, что он не заведётся снова. Проблемы с запуском "на горячую" действительно бывают — часто они скрытые и требуют сложной диагностики. Водители предпочитают нарушить правила, чтобы не остаться с заглохшей машиной на колонке.

Не стоит забывать и о банальной забывчивости. Водитель может отвлечься на разговор или пассажиров и просто не обратить внимания на необходимость заглушить мотор.

Есть и те, кто игнорирует предупреждения сознательно. Персонал АЗС вправе напомнить о правилах, а в случае отказа — прекратить обслуживание.

Хотя на практике заправка с работающим двигателем редко приводит к трагедиям, правила существуют для минимизации рисков и защиты всех участников процесса. Даже если они кажутся кому-то устаревшими, их соблюдение — вопрос ответственности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск
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