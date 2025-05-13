Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В Японии к техническому обслуживанию автомобилей относятся с особой тщательностью. Это позволяет машинам сохранять отличное состояние даже при большом пробеге.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автотовары

Одна из главных причин долговечности японских авто - частая замена моторного масла. На многих машинах, прибывающих из Японии, можно заметить наклейки с отметками о проведённом ТО. Даже без знания японского языка становится ясно: масло меняют примерно каждые 5000 км, несмотря на мягкий климат и высокое качество топлива.

Существует множество теорий о причинах столь частой замены масла. Одни считают, что масла в Японии быстро теряют свои свойства, другие уверены, что регулярная замена продлевает жизнь двигателю. На самом деле многое объясняется менталитетом: в Японии принято заботиться о технике заранее, не дожидаясь серьёзных поломок.

Высокий уровень жизни позволяет водителям не экономить на обслуживании. Они предпочитают заранее менять масло, минимизируя риск для двигателя, и всегда следуют рекомендациям производителей.

Особенности японского городского трафика также играют важную роль. Даже при развитой транспортной системе в мегаполисах часто возникают пробки. Моторы работают на холостом ходу, а масло теряет свои свойства не столько по пробегу, сколько по времени работы двигателя. Поэтому, например, в инструкции к гибридному Toyota Prius рекомендуют менять масло каждые 5000 км при езде в городских условиях.

Кроме того, японские автовладельцы чаще используют доступные масла на основе гидрокрекинга, которые уступают в стойкости полностью синтетическим вариантам и требуют более частой замены.

В среднем ресурс моторного масла составляет около 300 часов активной работы двигателя. При скорости в городских пробках около 20 км/ч свойства масла ухудшаются уже после 6000 км. Но японские водители предпочитают не ждать и обновляют масло заранее, чтобы поддерживать двигатель в идеальном состоянии.

Для владельцев автомобилей в других странах столь частая смена масла может показаться излишней. Лучше учитывать особенности эксплуатации своей машины и ориентироваться на предписания производителя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

