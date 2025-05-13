Секрет армейского прошлого: за что сегодня платят миллионы владельцы внедорожников

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Многие знаковые внедорожники, которые сегодня встречаются на улицах, изначально создавались для армии и силовых структур. Простота конструкции, надёжность и отличная проходимость сделали их незаменимыми в тяжёлых условиях. Со временем военные машины перекочевали в гражданский сектор, превратившись в культовые автомобили.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Toyota Land Cruiser 300

Jeep Wrangler - прямой наследник легендарного Willys MB времён Второй мировой войны. С 1986 года модель пережила несколько поколений, сохраняя рамную основу, подключаемые мосты и возможность снять крышу и двери. Актуальный Wrangler JL 2023 года доступен в России через параллельный импорт по цене от 9 до 19 млн рублей.

Toyota Land Cruiser начал свой путь в 1950 году по заказу японских военных. Первая модель Land Cruiser BJ базировалась на грузовой платформе и имела двигатель мощностью 82 л. с. Сегодняшний Land Cruiser 300, представленный в 2021 году, оснащается моторами от 300 л. с. и стоит от 12 до 25 млн рублей.

Mercedes-Benz G-Class появился благодаря заказу шаха Ирана на бронированный армейский вездеход. Разработка стартовала в 1972 году, а серийный W460 появился в 1979-м. Современный G-Class W465 превратился в символ статуса с ценником от 24 до 37 млн рублей.

УАЗ Hunter - потомок УАЗ-469, запущенного в производство в 1972 году как замена для ГАЗ-69. Машина славилась ремонтопригодностью и высокой грузоподъёмностью. В 2003 году на смену пришёл "Хантер", сохранивший армейские черты. Сегодня его стоимость варьируется от 1,6 до 1,9 млн рублей.

BAIC BJ40 развился из китайского BJ 212, созданного в 1965 году на основе советских ГАЗ-69 и УАЗ-469. Современный BJ40, похожий на Jeep Wrangler за счёт откидного ветрового стекла и съёмной крыши, стоит от 3,7 до 4,0 млн рублей и остаётся одним из доступных вариантов внедорожников с армейским прошлым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

