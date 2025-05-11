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ТОП-5 самых живучих легковушек СССР: машины, которые не сдаются

2:43
Авто

Советский автопром подарил нам целую эпоху легендарных автомобилей. Некоторые из них давно исчезли с дорог, другие — доживают свой век в сараях и на дачах.

ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ВАЗ-2101

Но есть и такие, что продолжают уверенно ездить, несмотря на десятилетия эксплуатации, отсутствие электроники и суровый климат. Простые в ремонте, крепкие и душевные — вот они, пять самых живучих легковушек СССР, которые до сих пор встречаются на дорогах.

1. ВАЗ-2101 "Жигули" (1970-1988)

Первая ласточка ВАЗа, народно любимая "копейка". Базовая, но надёжная: карбюратор, механика, запчастей — море. До сих пор бегает по деревням, дачным дорогам и в тёплых регионах.

2. ВАЗ-2121 "Нива" (с 1977 года по наши дни)

Внедорожник, ставший легендой. Сочетание полного привода и малого веса сделало её любимицей охотников, геологов и фермеров. И даже в XXI веке "Нива" актуальна: дешёвая, ремонтопригодная и по-прежнему выпускается.

3. ВАЗ-2106 "Шестёрка" (1976-2006)

Статусная машина в СССР, которая и сегодня в ходу. Прочная ходовая, мягкий салон и узнаваемый дизайн. Часто используется как дачная машина или реставрационный проект.

4. ГАЗ-24 "Волга" (1970-1985)

Символ советской элегантности. От милиции до чиновников — "Волга" ассоциировалась с властью. Сегодня встречается в реставрированном виде, но и "рабочие" экземпляры всё ещё ездят в некоторых регионах.

5. Москвич-2140 (1976-1988)

Не такой популярный, как Жигули, но очень живучий. Неприхотливый, с простым мотором и вместительным салоном. Особенно любим в сельской местности, где починить можно буквально "проволокой и молотком".

Советские легковушки были далеки от идеала комфорта, но брали выносливостью и простотой. До сих пор эти машины служат своим владельцам — кто-то возит дрова на дачу, кто-то бережно хранит в гараже, а кто-то катает на выставки ретро-техники.

Их давно сменили кроссоверы и иномарки, но уважение к этим авто — живо. Потому что они — часть нашей истории на колёсах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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