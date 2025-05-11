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Вот почему машина с ржавыми порогами — это бомба замедленного действия

2:34
Авто

Ваша верная ласточка вдруг стала "ненасытной" и капризной? Пора задуматься: а не настал ли её час? Иногда машина подаёт сигналы, которые мы игнорируем — а зря. Вот пять причин, когда с автомобилем пора прощаться.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

1. Ремонт сжигает бюджет

Если вы тратите на починку больше, чем на бензин, еду и отпуск — это тревожный звоночек. Посчитайте затраты за год: если они превышают 20-30% стоимости авто, ремонт невыгоден. Особенно если речь о сцеплении (20 тыс.), АКПП (до 100 тыс.) или переборке двигателя (150 тыс.). Такая машина превращается в чёрную дыру для денег.

2. Кузов — как швейцарский сыр

Пороги, арки и днище, покрытые ржавчиной, не просто уродство. Это вопрос безопасности и регистрации в ГИБДД. Замена порогов и антикор — удовольствие не из дешёвых. А если коррозия добралась до силовых элементов, пора задуматься о прощании.

3. Машина вам больше не подходит

Семья увеличилась, дача стала дальше, а седан с низким клиренсом и тесным салоном уже не справляется. Комфорта тоже не хватает: отсутствие кондиционера и автомата утомляют. Машина должна помогать, а не мешать.

4. Безопасность на нуле

Если подушка безопасности всего одна или её нет, тормоза без ABS, а руль гуляет — вы рискуете. В современных подержанных авто 2010-х можно найти и ESP, и четыре подушки, и усиленный кузов — а это уже другой уровень защиты.

5. Устаревший динозавр

Нет кондиционера, парктроника, подогрева сидений? Руль тугой, салон затёрт, машина пахнет прошлым веком? Ездить на такой технике — уже не удовольствие, а выживание.

А когда можно подождать? Если авто не ломается, в обслуживании недорогое и полностью устраивает — менять его не стоит. Тем более если бюджет ограничен.

Как готовиться к замене

  • Оцените рынок: за 500-800 тыс. можно найти достойные варианты.

  • Подготовьте старое авто к продаже.

  • Проверяйте новую машину перед покупкой.

Итог: если хотя бы два признака совпадают — не тяните. Подержанная иномарка или свежая LADA может вернуть вам радость от дороги.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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