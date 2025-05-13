Скорая летит сзади, а вы стоите на красный: какой манёвр спасёт от проблем

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

На дороге часто возникают нестандартные ситуации, к которым автошколы не готовят. Одна из них — приближение машины скорой помощи с включёнными спецсигналами, когда водитель стоит на красный свет.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора в обычной ситуации грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении можно лишиться водительских прав. Всё усложняется, если рядом работают сотрудники ДПС и фиксируют происходящее.

С другой стороны, не уступить дорогу машине скорой помощи с включёнными маячками и сиреной — ещё серьёзнее нарушение. За это можно получить штраф до 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до года.

Что делать? Лучший вариант - постараться прижаться вправо или аккуратно съехать на обочину, освободив путь. Если это невозможно, допустимо медленно выехать за стоп-линию. Да, формально это нарушение, но наказание в этом случае будет мягче — штраф в 800 рублей.

Если есть видеорегистратор, можно будет доказать, что манёвр был вынужденным и избежать наказания. Главное помнить: уступать дорогу нужно только автомобилям с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В любой ситуации важно сохранять спокойствие и действовать разумно, без суеты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

