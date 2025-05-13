Невидимая граница на дороге: как вовремя понять, что знак больше не действует

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На загородных трассах нередко можно встретить знаки с ограничением скорости без дополнительных пояснений или указателей конца их действия. Водителям часто непонятно, где именно заканчивается действие таких знаков, ведь иногда дорогу давно отремонтировали, а ограничение, например, в 50 км/ч так и осталось.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman Набор дорожных знаков

Правила дорожного движения чётко устанавливают границы зон с ограничением скорости. Обычно конец участка обозначает знак 3.25 — "Конец зоны ограничения скорости".

Иногда вместе с ограничением ставят таблички с протяжённостью действия. Например, под знаком 40 км/ч может быть указатель "3 км", что значит — сниженная скорость должна соблюдаться на этом отрезке. Игнорирование таких табличек ведёт к штрафам.

Если дополнительных указателей нет, действие ограничения заканчивается либо на въезде в населённый пункт (обозначенный знаком 5.23 — название города или посёлка на белом фоне), либо на перекрёстке. Въезд на заправку, парковку или во двор перекрёстком не считается и не отменяет ограничение.

Любой перекрёсток - это естественная граница, где ограничения скорости прекращаются. Например, если на лесной дороге стоит знак 50 км/ч, а чуть дальше установлен знак примыкания второстепенной дороги, снижение скорости требуется только до перекрёстка.

Важно помнить: наличие пешеходного перехода не отменяет ограничение. Если перед переходом стоит знак 40 км/ч, а дальше нет других указателей, водитель обязан соблюдать эту скорость до перекрёстка или до знака населённого пункта. Многие ошибочно ускоряются сразу после перехода, за что можно получить штраф.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

