Опасная ошибка при угрозе лобового столкновения: многие водители поступают наоборот

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В автошколах учат основам: как трогаться с места, переключать передачи, тормозить и входить в повороты. Но что делать в критической ситуации — например, при угрозе лобового столкновения — большинству водителей не объясняют.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Обычная езда по оживлённым улицам или пустым трассам редко вызывает трудности: нужно лишь соблюдать дистанцию, следить за разметкой и контролировать обстановку в зеркалах. Но когда на счёту каждая секунда, даже опытные водители могут растеряться.

Что предпринять, если на встречной полосе вдруг появляется машина на большой скорости? Жать на тормоза до упора или пытаться увернуться? Ответ не так очевиден, ведь в реальности к подобным ситуациям готов далеко не каждый.

Правила дорожного движения советуют при опасности максимально снижать скорость, вплоть до полной остановки. Однако конкретного плана действий они не предлагают.

Профессиональные инструкторы по контраварийному вождению рекомендуют совмещать экстренное торможение с манёвром. Уход в сторону, стремление сместить траекторию удара или даже осознанный съезд в кювет в ряде случаев оказываются безопаснее, чем лобовое столкновение, последствия которого часто бывают самыми тяжёлыми.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

