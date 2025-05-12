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Опасная ловушка на парковке: к чему может привести безобидный разговор через окно

2:08
Авто

Мошенники быстро подстраиваются под новые условия, придумывая всё более изощрённые способы обмана. Одной из популярных схем стала афера на просторных парковках торговых центров. Наличие камер и большого количества людей создаёт у водителей ложное чувство безопасности.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Проблема в том, что на стоянках машины часто заглушены, а видеорегистраторы выключены. Сценарий начинается незаметно: пока водитель ждёт в машине супругу, к автомобилю подходят девушки. Они громко разговаривают, курят, опираются на кузов — всё для того, чтобы спровоцировать водителя открыть окно и вступить в разговор.

Стоит проявить хоть малейший интерес, одна из девушек начинает вести пустую беседу. Пока водитель отвечает, другая снимает видео с такого расстояния, где разобрать слова невозможно. Спустя минуту девушки уходят, а на смену им подходят крепкие парни.

Они постучат в окно и скажут, что водитель якобы домогался несовершеннолетней, и у них есть доказательства. Начинаются угрозы, давление, разговоры о полиции и уголовной ответственности. Всё это запугивание - юридически у них нет оснований, но аферисты прекрасно умеют давить на психику.

Главная цель - довести человека до нервного срыва и предложить решить всё "полюбовно" за 100 000 рублей. Схема строится на страхе и растерянности.

Что делать в такой ситуации? Самое важное — сразу вызвать полицию. Достаньте телефон и звоните, как только начались угрозы. Обычно мошенники пугаются активных действий и уходят. Постарайтесь зафиксировать происходящее: включите камеру смартфона, запросите записи с парковочных камер. За вымогательство предусмотрено наказание по статье 163 УК РФ. Если деньги всё же переданы, добивайтесь возбуждения дела по статье 159 УК РФ за мошенничество. Помните: поддаваться на шантаж — худшее решение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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