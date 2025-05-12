Опасная ловушка на парковке: к чему может привести безобидный разговор через окно

Мошенники быстро подстраиваются под новые условия, придумывая всё более изощрённые способы обмана. Одной из популярных схем стала афера на просторных парковках торговых центров. Наличие камер и большого количества людей создаёт у водителей ложное чувство безопасности.
Проблема в том, что на стоянках машины часто заглушены, а видеорегистраторы выключены. Сценарий начинается незаметно: пока водитель ждёт в машине супругу, к автомобилю подходят девушки. Они громко разговаривают, курят, опираются на кузов — всё для того, чтобы спровоцировать водителя открыть окно и вступить в разговор.
Стоит проявить хоть малейший интерес, одна из девушек начинает вести пустую беседу. Пока водитель отвечает, другая снимает видео с такого расстояния, где разобрать слова невозможно. Спустя минуту девушки уходят, а на смену им подходят крепкие парни.
Они постучат в окно и скажут, что водитель якобы домогался несовершеннолетней, и у них есть доказательства. Начинаются угрозы, давление, разговоры о полиции и уголовной ответственности. Всё это запугивание - юридически у них нет оснований, но аферисты прекрасно умеют давить на психику.
Главная цель - довести человека до нервного срыва и предложить решить всё "полюбовно" за 100 000 рублей. Схема строится на страхе и растерянности.
Что делать в такой ситуации? Самое важное — сразу вызвать полицию. Достаньте телефон и звоните, как только начались угрозы. Обычно мошенники пугаются активных действий и уходят. Постарайтесь зафиксировать происходящее: включите камеру смартфона, запросите записи с парковочных камер. За вымогательство предусмотрено наказание по статье 163 УК РФ. Если деньги всё же переданы, добивайтесь возбуждения дела по статье 159 УК РФ за мошенничество. Помните: поддаваться на шантаж — худшее решение.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.