Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами

Купить машину, которая не "съест" половину зарплаты — мечта каждого водителя. Особенно если речь о кроссовере: хочется и проходимости, и комфорта, и чтобы без "сюрпризов" на сервисе каждые три месяца. И такие модели есть. Ниже — 6 настоящих тружеников, которые не просят лишнего и служат годами. Проверено дорогами и отзывами.
Настоящая рабочая лошадка. Атмосферные моторы 2.0-2.5 с цепным приводом ходят по 300-400 тыс. км без "головняка". Автомат — классический и надёжный (особенно Aisin). Вариатор на 2.0 тоже не капризный — главное, не перегревать.
Из минусов: задние стойки могут стучать. Но стоят они копейки.
"Интеллигент на колёсах": тихий, предсказуемый, выносливый. Моторы K-серии 2.0 и 2.4 — настоящие долгожители. Автомат классический, без сюрпризов. Подвеска живучая, а обслуживание — элементарное.
Из плюсов: обслуживание простое даже для новичка.
Из минусов: стоимость выше среднего, но окупается надёжностью.
Последний настоящий "Икс-Трейл": брутальный, простой, неприхотливый. QR-моторы 2.0 и 2.5 спокойно отбегают 350-400 тыс. км. Главное — избегать вариатора. Лучше механика или автомат.
Фишка: отличный багажник и практичный салон.
Минус: дизайн — не для любителей "глянца".
"Антикризисный кроссовер". Моторы 2.0 G4GC/G4KD живут до 300 тыс. км. Автомат — надёжнейший A4CF1. Подвеска — простая, дешёвая и долговечная. Главное — не спутать с турбо-версиями позже 2015 года.
Плюс: цена на вторичке — подарок.
Минус: дизайн — на любителя.
Просторный, высокий, крепкий. Самый удачный мотор — 2.4 (4B12). Вариатор Jatco в этой модели — один из стойких. Салон может поскрипывать, зато техника — как танк.
Плюс: настоящий универсал — и на дачу, и в отпуск.
Минус: пластик в салоне, как в калькуляторе.
От корейского пафоса — к уважению. Мотор 2.0 G4KD требует ухода, но в ответ даёт до 300 тыс. км ресурса. Автомат — классика, едет плавно. Подвеска собрана, рулится приятно.
Плюс: удобно в городе и на трассе.
Минус: шумка не лучшая, но терпимо.
Хочешь надёжный кроссовер на 5-7 лет без расходов на капиталку?
Toyota и Honda — если бюджет позволяет: надёжно, но дорого.
Nissan и Mitsubishi — разумный компромисс.
Hyundai и Kia — дешево, просто и честно.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
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