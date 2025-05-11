Пересечение сплошной у обочины: где закон даёт слабину, а где штрафует без пощады

Разметка на проезжей части играет важную роль в организации дорожного движения. Она помогает водителям ориентироваться на дороге, указывает границы полос и делает трассы безопаснее. Однако иногда разметку можно понять неправильно — особенно это касается сплошной линии у обочины.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Современная система дорожной разметки появилась в России в 1975 году вместе с принятием соответствующего ГОСТа. С этого момента линии начали наносить повсеместно: от крупных городов до сельских дорог. Благодаря этому дороги стали более предсказуемыми, а аварий — меньше.

Сплошная белая линия - один из самых распространённых элементов дорожной разметки. Часто водители считают, что её нельзя пересекать ни при каких условиях. Но это не всегда так. Согласно ГОСТ Р 51256-2018, разметка 1.2 вдоль края проезжей части называется "краевая линия". За ней начинается обочина. Иногда широкие асфальтированные участки за этой линией водители принимают за дополнительную полосу, особенно в пробках, что приводит к ошибкам.

Хотя пересекать краевую линию в некоторых случаях можно, движение по обочине остаётся запрещённым. За нарушение грозит штраф в 1500 рублей. Съезжать за белую линию разрешается только в экстренной ситуации — например, при поломке машины — или в местах, специально обозначенных для остановки или стоянки. При этом важно помнить об опасности: автомобиль должен быть хорошо виден другим водителям. При плохой видимости обязательно нужно включить аварийные огни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

