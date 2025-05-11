Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых живучих легковушек СССР: машины, которые не сдаются
Успеешь к отпуску: всего 5 упражнений для шикарной попы за месяц
США увеличили поставки дикого риса в Россию: рекордные объёмы в марте
Мой холодильник без слёз: 10 хитростей, которые сэкономят кучу времени
Мэтт Дэймон едва не ушёл из кино из-за провала фильма: это до сих пор меня мучает
Вариаторы сдуваются, моторы греются — что не так с новыми авто
Долой известковый налет! Откройте для себя странное, но эффективное средство против накипи
Токсичный минимализм: как змеи превратили свое главное оружие в ювелирный инструмент
Сквозняк с умом: правила проветривания теплицы без вреда для растений

Дедовские советы на СТО уже не работают: 9 мифов, которые ломают авто

3:09
Авто

Каждый водитель слышал их хотя бы раз. Где-то во дворе, в сервисе или от "бывалого" друга. Советы, которые будто бы проверены временем и передаются "из уст в уста". Но беда в том, что на современных авто эти "лайфхаки" работают, как таймер на бомбе: сначала ничего, а потом — минус двигатель, коробка или тормоза.

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Вот самые опасные мифы, которые продолжают портить машины по всей стране.

1. "Залей погуще — тише работает"

Масло 10W-60 вместо 5W-30? Только если хочется задиров, шумных гидрокомпенсаторов и клина в холод. Густое масло не успевает пройти по узким каналам в современных моторах. И нет, "масложор" так не лечится.

2. "Масло в автомате не меняют — оно вечное"

Так говорят, пока не приходят за новой коробкой. ATF стареет, в ней копится стружка и нагар. Даже заводы-производители прописывают замену каждые 60-80 тысяч км. Не меняешь — получаешь медленную смерть АКПП.

3. "Грей мотор 15 минут — он должен прогреться"

На холостых мотор греется плохо, зато в нём копится влага и лишний бензин. Масло разжижается, износ ускоряется. Лучше завестись, подождать полминуты — и ехать.

4. "Не скрипят тормоза — значит, всё в порядке"

Стертые колодки могут не издавать звука. А ещё бывает, что работает один суппорт, а второй заклинил. Осмотр тормозов — это не перестраховка, а элементарная безопасность.

5. "Лей 92-й — и не парься"

Современные моторы проектируются под конкретный октан. 92-й бензин в моторе под 95-й — это детонация, перегрев, прогорающие клапаны и потеря ресурса. Иногда — даже не компенсируется электроникой.

6. "Чек не горит — значит, ошибок нет"

Половина ошибок вообще не вызывает индикатора. А ещё его могут просто выдернуть перед продажей. Диагностика — не опция, а обязательный пункт обслуживания.

7. "110 градусов — нормально, значит, греется"

Нет, 110 — это уже почти кипение. Нормальная рабочая температура — 85-95 °C. Больше — риск пробоя прокладки, деформации головки и пузырей в системе охлаждения.

8. "Антифриз зелёный — значит, нормальный"

Цвет ничего не говорит. Присадки в антифризе со временем разрушаются, и он превращается в агрессивный раствор. Менять надо раз в 3-5 лет, а не когда потемнеет.

9. "Пробег скручен — да не страшно, главное — состояние"

На деле скрученный пробег — это лотерея. Мотор может быть на грани, коробка — без шансов, а катализатор — просто декорация. "120 тысяч" на приборке могут означать всё, что угодно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 
 
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает
Садоводство, цветоводство
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Последние материалы
Лицо не реагирует на уход? Возможно, кожа просто устала от всех этих стараний
Пирог, от которого тает не только сыр, но и ваше сопротивление
Хочешь жечь жир — заставь мышцы удивиться: 4 упражнения, которые сделают твою тренировку огненной
Яблоня не растет, а вы уже ждете урожай? Проверьте, что вы делаете не так
Смели за минуту и не оставили ни ложки — салат, который стал любимым на даче
Пара капель — и мотор живёт: какое масло умеет защищать, когда топливо враг
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Обезьяны и мы: эволюция дала ответ, но мы его не поняли
За миниатюрный домик около моря отдали более 25 млн: что кроется на 30 квадратах
Удивительный трюк, который спасет вашу швабру от гибели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.