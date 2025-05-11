Дедовские советы на СТО уже не работают: 9 мифов, которые ломают авто

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель слышал их хотя бы раз. Где-то во дворе, в сервисе или от "бывалого" друга. Советы, которые будто бы проверены временем и передаются "из уст в уста". Но беда в том, что на современных авто эти "лайфхаки" работают, как таймер на бомбе: сначала ничего, а потом — минус двигатель, коробка или тормоза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

Вот самые опасные мифы, которые продолжают портить машины по всей стране.

1. "Залей погуще — тише работает"

Масло 10W-60 вместо 5W-30? Только если хочется задиров, шумных гидрокомпенсаторов и клина в холод. Густое масло не успевает пройти по узким каналам в современных моторах. И нет, "масложор" так не лечится.

2. "Масло в автомате не меняют — оно вечное"

Так говорят, пока не приходят за новой коробкой. ATF стареет, в ней копится стружка и нагар. Даже заводы-производители прописывают замену каждые 60-80 тысяч км. Не меняешь — получаешь медленную смерть АКПП.

3. "Грей мотор 15 минут — он должен прогреться"

На холостых мотор греется плохо, зато в нём копится влага и лишний бензин. Масло разжижается, износ ускоряется. Лучше завестись, подождать полминуты — и ехать.

4. "Не скрипят тормоза — значит, всё в порядке"

Стертые колодки могут не издавать звука. А ещё бывает, что работает один суппорт, а второй заклинил. Осмотр тормозов — это не перестраховка, а элементарная безопасность.

5. "Лей 92-й — и не парься"

Современные моторы проектируются под конкретный октан. 92-й бензин в моторе под 95-й — это детонация, перегрев, прогорающие клапаны и потеря ресурса. Иногда — даже не компенсируется электроникой.

6. "Чек не горит — значит, ошибок нет"

Половина ошибок вообще не вызывает индикатора. А ещё его могут просто выдернуть перед продажей. Диагностика — не опция, а обязательный пункт обслуживания.

7. "110 градусов — нормально, значит, греется"

Нет, 110 — это уже почти кипение. Нормальная рабочая температура — 85-95 °C. Больше — риск пробоя прокладки, деформации головки и пузырей в системе охлаждения.

8. "Антифриз зелёный — значит, нормальный"

Цвет ничего не говорит. Присадки в антифризе со временем разрушаются, и он превращается в агрессивный раствор. Менять надо раз в 3-5 лет, а не когда потемнеет.

9. "Пробег скручен — да не страшно, главное — состояние"

На деле скрученный пробег — это лотерея. Мотор может быть на грани, коробка — без шансов, а катализатор — просто декорация. "120 тысяч" на приборке могут означать всё, что угодно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.







