Italdesign продаётся: как Audi распрощалась с историей автодизайна

У Audi был непростой 2024 год, и теперь компания переходит к конкретным мерам экономии. Одним из первых шагов стал план по продаже Italdesign - легендарной итальянской студии, стоявшей у истоков многих культовых автомобилей.
В рамках оптимизации концерн Audi объявил, что сократит 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году.
Генеральный директор Гёрнот Дольнер заявил, что компании нужно стать "быстрее, гибче и эффективнее". И в этой логике студия Italdesign больше не вписывается в стратегию Audi.
Согласно информации Autonews, внутри компании уже началась предпродажная подготовка, включая аудит и оценку стоимости активов.
Решение планируют объявить на собрании сотрудников 12 мая.
Основана в 1968 году Джорджетто Джуджаро и Альдо Мантовани.
Cоздала знаковые модели: VW Golf I, Audi 80, Alfa Romeo Brera, BMW M1, DeLorean DMC-12, и не только.
Портфолио включает работу с почти всеми крупными автопроизводителями мира.
В последние годы — участие в эксклюзивных проектах вроде Nissan GT-R 50.
Сначала Volkswagen приобрёл 90,1% акций, а в 2015 году Audi довела долю до 100%. В тот момент Джуджаро официально покинул компанию, и она стала частью VW Group.
В Italdesign сейчас работает около 1000 сотрудников, распределённых по Китаю, Европе и США.
Информация о потенциальных покупателях пока не раскрывается, но интерес к компании есть.
Продажа станет резонансной, учитывая вес Italdesign в истории автомобильного дизайна и её значимость для всей VW Group.
Italdesign-Giugiaro S p.A (более известная как Italdesign) — инжиниринговая компания, частное конструкторское бюро и одно из самых известных в мире среди себе подобных.
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