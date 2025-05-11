Italdesign продаётся: как Audi распрощалась с историей автодизайна

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

У Audi был непростой 2024 год, и теперь компания переходит к конкретным мерам экономии. Одним из первых шагов стал план по продаже Italdesign - легендарной итальянской студии, стоявшей у истоков многих культовых автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Italdesign Zerouno Duerta

7500 сокращений — и одна большая продажа

В рамках оптимизации концерн Audi объявил, что сократит 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году.

Генеральный директор Гёрнот Дольнер заявил, что компании нужно стать "быстрее, гибче и эффективнее". И в этой логике студия Italdesign больше не вписывается в стратегию Audi.

Согласно информации Autonews, внутри компании уже началась предпродажная подготовка, включая аудит и оценку стоимости активов.

Решение планируют объявить на собрании сотрудников 12 мая.

Кто такие Italdesign

Основана в 1968 году Джорджетто Джуджаро и Альдо Мантовани.

Cоздала знаковые модели: VW Golf I, Audi 80, Alfa Romeo Brera, BMW M1, DeLorean DMC-12 , и не только.

Портфолио включает работу с почти всеми крупными автопроизводителями мира .

В последние годы — участие в эксклюзивных проектах вроде Nissan GT-R 50.

Сначала Volkswagen приобрёл 90,1% акций, а в 2015 году Audi довела долю до 100%. В тот момент Джуджаро официально покинул компанию, и она стала частью VW Group.

Что будет дальше

В Italdesign сейчас работает около 1000 сотрудников , распределённых по Китаю, Европе и США .

Информация о потенциальных покупателях пока не раскрывается , но интерес к компании есть.

Продажа станет резонансной, учитывая вес Italdesign в истории автомобильного дизайна и её значимость для всей VW Group.

Уточнения

Italdesign-Giugiaro S p.A (более известная как Italdesign) — инжиниринговая компания, частное конструкторское бюро и одно из самых известных в мире среди себе подобных.

