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Italdesign продаётся: как Audi распрощалась с историей автодизайна

2:08
Авто

У Audi был непростой 2024 год, и теперь компания переходит к конкретным мерам экономии. Одним из первых шагов стал план по продаже Italdesign - легендарной итальянской студии, стоявшей у истоков многих культовых автомобилей.

Italdesign Zerouno Duerta
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Italdesign Zerouno Duerta

7500 сокращений — и одна большая продажа

В рамках оптимизации концерн Audi объявил, что сократит 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году.
Генеральный директор Гёрнот Дольнер заявил, что компании нужно стать "быстрее, гибче и эффективнее". И в этой логике студия Italdesign больше не вписывается в стратегию Audi.

Согласно информации Autonews, внутри компании уже началась предпродажная подготовка, включая аудит и оценку стоимости активов.
Решение планируют объявить на собрании сотрудников 12 мая.

Кто такие Italdesign

  • Основана в 1968 году Джорджетто Джуджаро и Альдо Мантовани.

  • Cоздала знаковые модели: VW Golf I, Audi 80, Alfa Romeo Brera, BMW M1, DeLorean DMC-12, и не только.

  • Портфолио включает работу с почти всеми крупными автопроизводителями мира.

  • В последние годы — участие в эксклюзивных проектах вроде Nissan GT-R 50.

Сначала Volkswagen приобрёл 90,1% акций, а в 2015 году Audi довела долю до 100%. В тот момент Джуджаро официально покинул компанию, и она стала частью VW Group.

Что будет дальше

  • В Italdesign сейчас работает около 1000 сотрудников, распределённых по Китаю, Европе и США.

  • Информация о потенциальных покупателях пока не раскрывается, но интерес к компании есть.

  • Продажа станет резонансной, учитывая вес Italdesign в истории автомобильного дизайна и её значимость для всей VW Group.

Уточнения

Italdesign-Giugiaro S p.A (более известная как Italdesign) — инжиниринговая компания, частное конструкторское бюро и одно из самых известных в мире среди себе подобных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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