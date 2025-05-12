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Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12

3:52
Авто

С момента своего дебюта в 2009 году Ghost стал не просто моделью, а самым продаваемым Rolls-Royce в истории — и при этом остался столь же эксклюзивным, как и ожидалось от бренда. За 16 лет было выпущено так мало экземпляров, что один завод Hyundai производит столько машин… за неделю.

Rolls-Royce Ghost
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Rolls-Royce Ghost

Сегодня, в 2025 году, мы встречаем обновлённый Ghost Series II - модель, которая сохранила утончённость и изящество, но получила ряд важных изменений, включая цифровизацию, усовершенствованную аэродинамику и новую технику. И всё это в трёх разных версиях: Ghost, Ghost Extended и экспрессивный Ghost Black Badge.

Внешний облик: меньше углов, больше шарма

Обновлённая модель получила:

  • новую форму фар с мягким внутренним скосом и особым световым узором,

  • уменьшенные воздухозаборники,

  • более изящную решётку радиатора,

  • слегка сглаженные кузовные линии.

Итог — автомобиль выглядит современнее, но не теряет классической солидности. Да, он по-прежнему гигантский, но с хорошими манерами.

Цифровая революция внутри

Rolls-Royce долго игнорировал моду на цифровизацию, но теперь всё изменилось.
Ghost Series II предлагает:

  • полностью цифровую приборную панель,

  • мультимедиа-систему нового поколения,

  • фишку — Иллюминированную Фаше (внутренняя панель с узором из звёздного неба и миниатюрной фигуркой "Духа экстаза").

Добавьте к этому:

  • аудиосистему на 1400 Вт с 18 динамиками и "потолком-динамиком"

  • новое приложение Whispers, доступное только владельцам Rolls-Royce, где можно общаться с другими покупателями бренда и управлять автомобилем удалённо.

Ghost Black Badge: V12 на максималках

Самая яркая и драйвовая версия Ghost теперь:

  • развивает 600 л. с. и 900 Нм,

  • имеет полный привод и полноуправляемое шасси,

  • оснащена активной подвеской с прогнозирующей функцией — она считывает дорогу с помощью камер и GPS.

Эта машина кажется тихой яхтой, пока вы не нажмёте на газ. Тогда Ghost превращается в неприлично быстрый и послушный спортивный снаряд. У Black Badge даже есть отдельная кнопка на рычаге, которая меняет передаточные числа и поведение трансмиссии. И всё это при массе более 2,5 тонн.

Технологии, недоступные другим

  • Карбон-титаново-алюминиевые диски, вдохновлённые NASA.

  • Алюминиевая крыша, сваренная как единое целое.

  • Шерстяной багажник с обивкой толщиной более 2 см.

  • Обивка из кожи с размещённой перфорацией, создающей 3D-эффект.

  • Ручное управление климатом - винтаж и шик, где синий значит холодно, а красный — тепло.

Цены и кастомизация

  • Базовая Ghost Series II: от 275 500 евро

  • Ghost Extended: от 306 500 евро

  • Ghost Black Badge: от 327 500 евро

Но это — до опций. Индивидуальная отделка может стоить от пары тысяч до сотен тысяч евро. В Гудвуде даже есть отдельная фабрика только для того, чтобы исполнять желания клиентов.

Минусы? Разве что расходы

  • Расход топлива — 16-20 л/100 км

  • Бак — 100 литров

  • Парковка — непросто, ведь длина Ghost превышает 5,5 метра

Зато управляемость, благодаря полноуправляемой подвеске, позволяет ему разворачиваться легче, чем многим хэтчбекам.

Уточнения

Rolls-Royce Ghost — представительский автомобиль, разработанный компанией Rolls-Royce Motor Cars, представленный в марте 2009 года на Женевском автосалоне.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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