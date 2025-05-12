Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12

С момента своего дебюта в 2009 году Ghost стал не просто моделью, а самым продаваемым Rolls-Royce в истории — и при этом остался столь же эксклюзивным, как и ожидалось от бренда. За 16 лет было выпущено так мало экземпляров, что один завод Hyundai производит столько машин… за неделю.
Сегодня, в 2025 году, мы встречаем обновлённый Ghost Series II - модель, которая сохранила утончённость и изящество, но получила ряд важных изменений, включая цифровизацию, усовершенствованную аэродинамику и новую технику. И всё это в трёх разных версиях: Ghost, Ghost Extended и экспрессивный Ghost Black Badge.
Обновлённая модель получила:
новую форму фар с мягким внутренним скосом и особым световым узором,
уменьшенные воздухозаборники,
более изящную решётку радиатора,
слегка сглаженные кузовные линии.
Итог — автомобиль выглядит современнее, но не теряет классической солидности. Да, он по-прежнему гигантский, но с хорошими манерами.
Rolls-Royce долго игнорировал моду на цифровизацию, но теперь всё изменилось.
Ghost Series II предлагает:
полностью цифровую приборную панель,
мультимедиа-систему нового поколения,
фишку — Иллюминированную Фаше (внутренняя панель с узором из звёздного неба и миниатюрной фигуркой "Духа экстаза").
Добавьте к этому:
аудиосистему на 1400 Вт с 18 динамиками и "потолком-динамиком"
новое приложение Whispers, доступное только владельцам Rolls-Royce, где можно общаться с другими покупателями бренда и управлять автомобилем удалённо.
Самая яркая и драйвовая версия Ghost теперь:
развивает 600 л. с. и 900 Нм,
имеет полный привод и полноуправляемое шасси,
оснащена активной подвеской с прогнозирующей функцией — она считывает дорогу с помощью камер и GPS.
Эта машина кажется тихой яхтой, пока вы не нажмёте на газ. Тогда Ghost превращается в неприлично быстрый и послушный спортивный снаряд. У Black Badge даже есть отдельная кнопка на рычаге, которая меняет передаточные числа и поведение трансмиссии. И всё это при массе более 2,5 тонн.
Карбон-титаново-алюминиевые диски, вдохновлённые NASA.
Алюминиевая крыша, сваренная как единое целое.
Шерстяной багажник с обивкой толщиной более 2 см.
Обивка из кожи с размещённой перфорацией, создающей 3D-эффект.
Ручное управление климатом - винтаж и шик, где синий значит холодно, а красный — тепло.
Базовая Ghost Series II: от 275 500 евро
Ghost Extended: от 306 500 евро
Ghost Black Badge: от 327 500 евро
Но это — до опций. Индивидуальная отделка может стоить от пары тысяч до сотен тысяч евро. В Гудвуде даже есть отдельная фабрика только для того, чтобы исполнять желания клиентов.
Расход топлива — 16-20 л/100 км
Бак — 100 литров
Парковка — непросто, ведь длина Ghost превышает 5,5 метра
Зато управляемость, благодаря полноуправляемой подвеске, позволяет ему разворачиваться легче, чем многим хэтчбекам.
Rolls-Royce Ghost — представительский автомобиль, разработанный компанией Rolls-Royce Motor Cars, представленный в марте 2009 года на Женевском автосалоне.
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