Mercedes превратился в кабриолет: в США колесо грузовика пробило крышу кроссоверу

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Необычное происшествие случилось на шоссе I-285 в Джорджии (США): оторвавшееся колесо весом почти 70 килограммов приземлилось прямо на крышу Mercedes-Benz и пробило в ней внушительную дыру. Фото с места аварии моментально разлетелись по соцсетям — и стали вирусными.

Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спущенное колесо автомобиля

Что произошло

По информации транспортных властей Джорджии, инцидент произошёл около шести утра, когда по шоссе двигался кроссовер Mercedes-Benz. Внезапно огромное колесо, предположительно от проезжавшего мимо грузовика, с грохотом упало на крышу автомобиля.

На кадрах с места видно: на крыше Mercedes зияет огромная дыра, а рядом валяется… велосипед. Видимо, прикреплённый к колесу, он только усилил эффект неожиданности.

Кроссовер застыл посреди крайней левой полосы, и как итог — плотная утренняя пробка.

К счастью, никто не погиб

По данным местных СМИ, водитель отделался царапинами и отказался от госпитализации. Это — настоящее чудо, учитывая массу колеса: вместе с шиной оно весит около 68 кг.

Полиция, прибывшая на место, не обнаружила поблизости ни одного автомобиля, у которого не хватало бы колеса, так что пока происхождение "летуна" остаётся загадкой.

Вторая подобная история

Это уже второй случай за последнее время. В апреле в Коннектикуте аналогичное колесо упало на легковушку и буквально раздавило её. Тогда водитель, к сожалению, получил серьёзные травмы.

Что с машиной

Повреждения Mercedes-Benz столь значительны, что от ремонта, скорее всего, придётся отказаться. Один из пользователей в комментариях предложил нестандартное решение:

"Переоборудовать в кабриолет — и кататься дальше".

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

