Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Творожные бублики: секрет нежного вкуса и здорового завтрака, который вы не хотите пропускать
Туристический кошмар: почему одно из чудес света теряет свою магию
Секрет миллионника: машины, которые отказываются ломаться
Эта тёмная ягода умеет больше, чем аптечка: снижает давление, сахар и даже злость
ЗИЛ жив! Почему старые советские грузовики до сих пор в строю?
С кем у огурцов любовь с первого листа, а кто вызывает у них стресс и горечь
Забудьте о запахах: как оставить белье в стиральной машине и избежать повторной стирки
Не положили эти 10 вещей в машину — и вы обречены на катастрофу
Ледяные секреты Антарктиды: что скрывает холодный континент под своим ледяным покрытием?

Выезжают бодро, а сыпятся к сотне: что прячут под капотом китайские турбомоторы

1:44
Авто

Китайские автомобили всё чаще появляются на дорогах, но вместе с популярностью растут и вопросы. Руководитель сервиса маркетплейса Fresh Александр Носко перечислил шесть типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы китайских турбодвигателей.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Главное, что нужно знать: ресурс 1,5-литровых турбомоторов у большинства китайских моделей — до 250 000 км, что, кстати, совпадает с максимальной гарантией на них.

Что ломается чаще всего

  • Уже к 100 000 км могут выйти из строя датчики и катушки зажигания

  • Часто возникают течи масла и запотевания

  • На пробеге около 200 000 км появляется повышенный расход масла, виной — задубевшие маслосъёмные колпачки

  • Масло может попадать прямо в турбину

Есть и плюсы

Некоторые китайские двигатели оснащены чугунным блоком цилиндров, в отличие от алюминиевых у европейцев. Это помогает избежать перегрева и лучше держит форму со временем.

Спорный момент — топливо

Производители часто советуют заправляться АИ-92, но, как отмечает Носко, это маркетинг: низкооктановый бензин более склонен к детонации, что снижает мощность и сокращает срок службы двигателя. Лучше выбирать АИ-95 — пусть и дороже.

Что с обслуживанием

Масло нужно менять чаще — раз в 7000 км, особенно в турбомоторах малых объёмов. И обязательно следить за классом масла — не все подходят для двигателей с риском преждевременного воспламенения на низких оборотах.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Домашние животные
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок Аудио 
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод
Садоводство, цветоводство
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Последние материалы
Лучшие упражнения для увеличения ягодиц: делайте лежа в постели
На вторичке — звезда, на парковке — жертва: какие авто угоняют чаще всего
Разнообразие сортов кабачков: что выбрать для успешного урожая
Евровидение-2025: почему Бурановские бабушки не повторят успех 2012 года?
Плацкарт против купе: как выбирали билет в 1985 году
Цветы против копателей: растения, которые работают как охрана
Мурлычет, греет и будто читает мысли: признаки, что кошка — ваша родственная душа
В Испании началась война с туристами: на Канарах готовят жёсткие ограничения — что изменится для отдыхающих
Инсульт не падает с неба: 7 ежедневных привычек, которые подтачивают ваш мозг
Кошка упорно игнорирует кровать? Вот как её туда заманить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.