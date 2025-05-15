Выезжают бодро, а сыпятся к сотне: что прячут под капотом китайские турбомоторы

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Китайские автомобили всё чаще появляются на дорогах, но вместе с популярностью растут и вопросы. Руководитель сервиса маркетплейса Fresh Александр Носко перечислил шесть типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы китайских турбодвигателей.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Главное, что нужно знать: ресурс 1,5-литровых турбомоторов у большинства китайских моделей — до 250 000 км, что, кстати, совпадает с максимальной гарантией на них.

Что ломается чаще всего

Уже к 100 000 км могут выйти из строя датчики и катушки зажигания

Часто возникают течи масла и запотевания

На пробеге около 200 000 км появляется повышенный расход масла, виной — задубевшие маслосъёмные колпачки

Масло может попадать прямо в турбину

Есть и плюсы

Некоторые китайские двигатели оснащены чугунным блоком цилиндров, в отличие от алюминиевых у европейцев. Это помогает избежать перегрева и лучше держит форму со временем.

Спорный момент — топливо

Производители часто советуют заправляться АИ-92, но, как отмечает Носко, это маркетинг: низкооктановый бензин более склонен к детонации, что снижает мощность и сокращает срок службы двигателя. Лучше выбирать АИ-95 — пусть и дороже.

Что с обслуживанием

Масло нужно менять чаще — раз в 7000 км, особенно в турбомоторах малых объёмов. И обязательно следить за классом масла — не все подходят для двигателей с риском преждевременного воспламенения на низких оборотах.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

