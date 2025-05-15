Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса

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Электровелосипеды сделали революцию в городской мобильности — тихие, экологичные и удобные. Но время не стоит на месте. На горизонте уже маячит новая волна технологий, способных полностью изменить наш взгляд на транспорт будущего.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электровелосипед

Пока мы ещё спорим, где заряжать литиевую батарею и как не потратить ползарплаты на замену аккумулятора, водородные велосипеды набирают обороты. И у них действительно есть, чем похвастаться.

Что не так с "электричками"

Электровелосипеды — это, конечно, прорыв. Но:

Заряжаются по 3-6 часов

Служат в среднем 5 лет

Стоят дорого, особенно обслуживание

И после полной разрядки превращаются в тяжёлый велосипед без привода

Главная проблема — литиевые батареи. Их производство загрязняет окружающую среду, а стоимость замены может доходить до 500 евро.

Водород — как глоток свежего воздуха

Водородные велосипеды работают по-другому: топливный элемент превращает водород в электричество. Результат — зарядка за 1 минуту и запас хода до 150 км.

Например, французская модель Alpha Neo уже доступна для покупки или аренды. При этом вредных выбросов почти нет, а сам водород можно получать из возобновляемых источников.

Электробайки прокладывали дорогу, но водород делает шаг туда, где раньше был только замысел.

Что дальше

Водородные велосипеды — это не просто альтернатива. Это следующая ступень. В Европе уже строят заправочную инфраструктуру, и речь идёт не только о великах, но и о создании целой экосистемы транспорта на водороде.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

