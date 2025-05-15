Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса

Электровелосипеды сделали революцию в городской мобильности — тихие, экологичные и удобные. Но время не стоит на месте. На горизонте уже маячит новая волна технологий, способных полностью изменить наш взгляд на транспорт будущего.
Пока мы ещё спорим, где заряжать литиевую батарею и как не потратить ползарплаты на замену аккумулятора, водородные велосипеды набирают обороты. И у них действительно есть, чем похвастаться.
Электровелосипеды — это, конечно, прорыв. Но:
Заряжаются по 3-6 часов
Служат в среднем 5 лет
Стоят дорого, особенно обслуживание
И после полной разрядки превращаются в тяжёлый велосипед без привода
Главная проблема — литиевые батареи. Их производство загрязняет окружающую среду, а стоимость замены может доходить до 500 евро.
Водородные велосипеды работают по-другому: топливный элемент превращает водород в электричество. Результат — зарядка за 1 минуту и запас хода до 150 км.
Например, французская модель Alpha Neo уже доступна для покупки или аренды. При этом вредных выбросов почти нет, а сам водород можно получать из возобновляемых источников.
Электробайки прокладывали дорогу, но водород делает шаг туда, где раньше был только замысел.
Водородные велосипеды — это не просто альтернатива. Это следующая ступень. В Европе уже строят заправочную инфраструктуру, и речь идёт не только о великах, но и о создании целой экосистемы транспорта на водороде.
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.
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