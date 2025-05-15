Те самые ручки над дверью — не для страха и не для опоры: как ими пользуются неправильно

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Почти в каждом авто над дверью есть "та самая ручка" — кто-то зовёт её "ручкой страха". Как только пассажир за неё хватается, сразу понятно: водитель любит поиграть с поворотами. Но на самом деле у этой детали совсем другое предназначение — и неожиданный побочный эффект.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

С точки зрения безопасности, хвататься за ручку во время движения — плохая идея. Особенно на высокой скорости или в крутом повороте. При боковом ударе обшивка может сместиться и… прищемить пальцы. Совсем не то, о чём хочется думать, когда речь идёт о безопасности.

Ремни, подушки, подголовники — вот что защищает в случае ЧП. А ручка тут ни при чём.

Для чего она на самом деле

Её задача проста и полезна: помогать садиться и выходить из машины. Особенно актуально:

в высоких внедорожниках и пикапах,

в низких спортивных авто, где посадка — почти как акробатика,

для пожилых людей, беременных, или тех, кому сложно с подвижностью.

Иногда такую ручку ставят и со стороны водителя — не для управления, а чтобы проще было забраться в кабину, особенно у габаритных машин.

Почему в некоторых авто её нет

Некоторые производители убирают эти ручки намеренно. Кто-то ради минималистичного дизайна, кто-то экономит место или сокращает расходы. А в спортивных моделях их исключают специально, чтобы пассажиры не хватались за них во время движения — мол, держитесь за эмоции, а не за салон.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека.

