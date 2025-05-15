Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на топливо продолжают кусаться, и всё больше водителей встают перед дилеммой: заливать до полного или "подкармливать" машину по чуть-чуть? Интуиция говорит одно, а реальность — совсем другое.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Хотя многие думают, что частичная заправка помогает сэкономить, автопроизводители (в том числе Toyota) советуют другое: лучше сразу заправлять бак под завязку. Да, даже в 2025-м, когда каждый литр на счету.

В чём подвох? Когда в баке мало топлива, в нём больше воздуха. А это значит — больше испарений. И хотя современная система вентиляции и пытается их улавливать, часть бензина буквально уходит в никуда.

"Чем больше воздуха в баке — тем быстрее испаряется топливо. А это уже прямой путь к перерасходу", — отмечают специалисты.

Но это ещё не всё. Частое вождение на почти пустом баке может со временем навредить и самому двигателю, и топливному насосу — особенно в жару, когда испарение идёт активнее.

Так что же делать

Если позволяют финансы, заправка полного бака — безопаснее и экономичнее. Машина работает стабильнее, система не перегревается, и топливо тратится по назначению, а не испаряется в воздух.

А вот "по чуть-чку" — это скорее про психологическую иллюзию контроля, чем про реальную экономию.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

