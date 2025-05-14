Легенда о волшебном топливе, которая до сих пор обманывает даже опытных водителей

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1:38
Авто

Среди автолюбителей не утихает спор: может ли этанол "почистить" мотор изнутри, убрав налёты, которые оставляет бензин? Ответ короткий и честный: нет, не может.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Такую точку зрения подтверждает инженер и преподаватель Фернандо Ландулфо. Он объясняет, что идея об очистке камеры сгорания с помощью этанола — не более чем популярный миф.

"Этанол не удаляет карбонизацию, вызванную бензином в цилиндрах двигателя", — говорит Ландулфо.

А что же он всё-таки делает

Полностью списывать этанол со счетов не стоит. У него действительно есть растворяющие свойства, но они работают в других зонах — например, в топливных магистралях и форсунках. Там он способен растворить лёгкие отложения и грязь, особенно если бензин оставил после себя "следы".

Но важно понимать: камера сгорания — не то место, где этанол может что-то "промыть". Температуры и процессы там совсем иные.

Стоит ли чередовать бензин и этанол

Некоторые автопроизводители для машин с системой Flex советуют периодически менять топливо. Это действительно может быть полезно, если так указано в инструкции. Но универсального совета тут нет — каждый двигатель проектируется по своим принципам. И если в руководстве ничего не сказано, то экспериментировать бессмысленно.

Главное — не гадать

Если хочется ухаживать за машиной правильно, самое надёжное решение — следовать заводским рекомендациям. А не надеяться, что одна заливка этанола вдруг отмоет мотор изнутри.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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