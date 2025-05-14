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Машина жрёт бензин? Возможно, виноваты шины — но не так, как вы думаете

1:52
Авто

Половина водителей уверены, что проверять давление в шинах нужно "иногда". Но именно эта мелочь напрямую влияет на расход топлива — и ваш кошелёк.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Когда давление ниже нормы, шина начинает сильнее сопротивляться движению. А это значит: двигатель работает интенсивнее, топливо уходит быстрее. Звучит мелко, но на деле — разница в расходе может быть весьма заметной.

Как часто нужна проверка

Эксперты рекомендуют проводить калибровку каждые две недели, в крайнем случае — раз в месяц. Это помогает не только экономить, но и избежать неожиданного износа шин и других неприятных сюрпризов на дороге.

Плюс, такая привычка позволяет вовремя заметить утечки или дефекты шин, которые в обычной ситуации могли бы остаться незамеченными.

Шины должны быть тщательно проверены с определённой регулярностью — это влияет не только на топливо, но и на безопасность.

Почему это действительно важно

  • Лучшее сцепление с дорогой. При правильном давлении пятно контакта шины с дорогой оптимальное. Машина лучше держит дорогу, уверенно входит в повороты и тормозит быстрее.

  • Больше комфорта в салоне. Недокачанные шины хуже гасят неровности и передают каждую кочку прямо в кресло. Слишком накачанные — делают поездку жёсткой и нервной.

  • Меньше износ и дольше срок службы. Несбалансированное давление приводит к неравномерному износу протектора. А это значит, шины придётся менять раньше — а стоят они, мягко говоря, недёшево.

Так что нет, проверка давления — это не "на всякий случай", а важный и регулярный ритуал для тех, кто хочет ездить безопасно, экономно и без лишних расходов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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