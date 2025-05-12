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Audi бьёт тревогу: обман с подержанными авто набирает обороты

1:57
Авто

Немецкий автопроизводитель Audi официально предупредил покупателей о волне мошенничества, связанной с продажей подержанных автомобилей марки. На первый взгляд — всё выглядит как обычное выгодное предложение: сайт с логотипом Audi, красивые каталоги, детальные описания машин, заманчиво низкие цены. Но за этим стоит обман, который уже оставил некоторых клиентов без денег и без машины.

Audi A8L
Фото: commons.wikimedia.org by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Audi A8L

Как работает схема

По данным Audi, мошенники используют реалистично оформленные сайты и электронные каталоги, будто бы от имени официальных дилеров или даже самой компании. Но:

  • Автомобили, указанные в объявлениях, не существуют

  • Контактные данные, банковские реквизиты и имейлы — фальшивые

  • Часто на сайтах размещаются фотографии реальных сотрудников, чтобы усилить доверие.

"На самом деле ни упомянутые инструменты продаж, ни предлагаемые автомобили не существуют", — говорится в официальном заявлении компании из Ингольштадта.

Где это происходит

Audi сообщает, что особенно активны мошенники в Германии, Австрии и Швейцарии, но потенциальная угроза касается и покупателей по всей Европе, особенно тех, кто ищет "выгодные предложения" в интернете.

Реакция Audi

Компания уже подала официальную жалобу и сотрудничает с правоохранительными органами. Audi призывает всех, кто стал жертвой или подозревает мошенничество, немедленно обращаться в полицию. Также настоятельно рекомендуется проверять:

  • Надёжность веб-сайта

  • Домен и email-адреса

  • Банковские реквизиты

  • Репутацию продавца

Это не первый случай

Буквально несколькими неделями ранее Mercedes-Benz выступил с аналогичным предупреждением: та же схема, только под другим брендом. Поддельные сайты, несуществующие автомобили, обманутые клиенты.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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