Audi бьёт тревогу: обман с подержанными авто набирает обороты

Немецкий автопроизводитель Audi официально предупредил покупателей о волне мошенничества, связанной с продажей подержанных автомобилей марки. На первый взгляд — всё выглядит как обычное выгодное предложение: сайт с логотипом Audi, красивые каталоги, детальные описания машин, заманчиво низкие цены. Но за этим стоит обман, который уже оставил некоторых клиентов без денег и без машины.
По данным Audi, мошенники используют реалистично оформленные сайты и электронные каталоги, будто бы от имени официальных дилеров или даже самой компании. Но:
Автомобили, указанные в объявлениях, не существуют
Контактные данные, банковские реквизиты и имейлы — фальшивые
Часто на сайтах размещаются фотографии реальных сотрудников, чтобы усилить доверие.
"На самом деле ни упомянутые инструменты продаж, ни предлагаемые автомобили не существуют", — говорится в официальном заявлении компании из Ингольштадта.
Audi сообщает, что особенно активны мошенники в Германии, Австрии и Швейцарии, но потенциальная угроза касается и покупателей по всей Европе, особенно тех, кто ищет "выгодные предложения" в интернете.
Компания уже подала официальную жалобу и сотрудничает с правоохранительными органами. Audi призывает всех, кто стал жертвой или подозревает мошенничество, немедленно обращаться в полицию. Также настоятельно рекомендуется проверять:
Надёжность веб-сайта
Домен и email-адреса
Банковские реквизиты
Репутацию продавца
Буквально несколькими неделями ранее Mercedes-Benz выступил с аналогичным предупреждением: та же схема, только под другим брендом. Поддельные сайты, несуществующие автомобили, обманутые клиенты.
Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.
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