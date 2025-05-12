Норвегия меняет правила: электромобили уступят дорогу грузовикам

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Норвегия первой в Европе внедрила новую транспортную практику: "полосы интенсивного движения", которые теперь доступны для большегрузных автомобилей массой свыше 7,5 тонн. Цель — ускорить доставку и разгрузить городские дороги. Теперь там, где раньше были только автобусы и такси, будут и фуры.

Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трасса

Где это работает

Пока инициатива действует в пилотном режиме, на следующих участках:

Фредрикстад, регион Эстфолл

Трасса E6 около Осло

Участок E18 между Аскером и Хольменом, где пробки особенно сильные из-за ремонта. Здесь выделено около 4 км специальной полосы.

Идею поддержала Норвежская ассоциация владельцев грузовиков (NLF). Они считают, что фуры — это те же "коллективные перевозчики", только для грузов, а значит, заслуживают приоритета.

Как это устроено

По новым правилам:

Полосы предназначены только для автобусов и грузовиков свыше 7,5 тонн .

Электромобилям, ранее пользовавшимся этими полосами, теперь туда въезд запрещён.

Ограничение скорости:

с 06:00 до 10:00 по будням - не более 60 км/ч

в остальное время и по выходным — до 80 км/ч

Что это означает для водителей

Водителям легковых автомобилей с категорией B теперь запрещено заезжать на "полосу интенсивного движения". Такие полосы будут чётко обозначены специальными знаками, размещёнными:

в начале участков,

после перекрёстков,

и, при необходимости, между перекрёстками.

Нарушение — это штраф.

Инициатива может быть расширена на другие европейские страны, если пилот покажет эффективность. Это шаг к улучшению логистики и уменьшению количества медленно движущихся фур в общем потоке.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

