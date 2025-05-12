Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подоконник пожелтел и в пятнах? Эти два способа вернут ему белизну за 15 минут
Грустный день для природы: как Европа пересматривает защиту диких животных
Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами
Лучшее спортивное комбо для женского здоровья: вот что такое йогилатес
Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Орбакайте показала архивное фото с Пугачёвой в честь дня матери
Забудьте о дорогих брендах! Этот одеколон уже 200 лет в центре внимания
Падение Harley-Davidson: от культового байка до истории поражения

Норвегия меняет правила: электромобили уступят дорогу грузовикам

1:55
Авто

Норвегия первой в Европе внедрила новую транспортную практику: "полосы интенсивного движения", которые теперь доступны для большегрузных автомобилей массой свыше 7,5 тонн. Цель — ускорить доставку и разгрузить городские дороги. Теперь там, где раньше были только автобусы и такси, будут и фуры.

Трасса
Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трасса

Где это работает

Пока инициатива действует в пилотном режиме, на следующих участках:

  • Фредрикстад, регион Эстфолл

  • Трасса E6 около Осло

  • Участок E18 между Аскером и Хольменом, где пробки особенно сильные из-за ремонта. Здесь выделено около 4 км специальной полосы.

Идею поддержала Норвежская ассоциация владельцев грузовиков (NLF). Они считают, что фуры — это те же "коллективные перевозчики", только для грузов, а значит, заслуживают приоритета.

Как это устроено

По новым правилам:

  • Полосы предназначены только для автобусов и грузовиков свыше 7,5 тонн.

  • Электромобилям, ранее пользовавшимся этими полосами, теперь туда въезд запрещён.

Ограничение скорости:

  • с 06:00 до 10:00 по будням - не более 60 км/ч

  • в остальное время и по выходным — до 80 км/ч

Что это означает для водителей

Водителям легковых автомобилей с категорией B теперь запрещено заезжать на "полосу интенсивного движения". Такие полосы будут чётко обозначены специальными знаками, размещёнными:

  • в начале участков,

  • после перекрёстков,

  • и, при необходимости, между перекрёстками.

Нарушение — это штраф.

Инициатива может быть расширена на другие европейские страны, если пилот покажет эффективность. Это шаг к улучшению логистики и уменьшению количества медленно движущихся фур в общем потоке.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Лучшее спортивное комбо для женского здоровья: вот что такое йогилатес
Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Орбакайте показала архивное фото с Пугачёвой в честь дня матери
Забудьте о дорогих брендах! Этот одеколон уже 200 лет в центре внимания
Падение Harley-Davidson: от культового байка до истории поражения
Норвегия меняет правила: электромобили уступят дорогу грузовикам
Завтрак меняет всё: этот забытый злак легко вытесняет овсянку
Эти простые движения прокачивают память лучше кроссвордов
Родительский контроль: как убедиться, что школьный автобус – безопасное место для вашего ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.