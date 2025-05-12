Норвегия меняет правила: электромобили уступят дорогу грузовикам

Норвегия первой в Европе внедрила новую транспортную практику: "полосы интенсивного движения", которые теперь доступны для большегрузных автомобилей массой свыше 7,5 тонн. Цель — ускорить доставку и разгрузить городские дороги. Теперь там, где раньше были только автобусы и такси, будут и фуры.
Пока инициатива действует в пилотном режиме, на следующих участках:
Фредрикстад, регион Эстфолл
Трасса E6 около Осло
Участок E18 между Аскером и Хольменом, где пробки особенно сильные из-за ремонта. Здесь выделено около 4 км специальной полосы.
Идею поддержала Норвежская ассоциация владельцев грузовиков (NLF). Они считают, что фуры — это те же "коллективные перевозчики", только для грузов, а значит, заслуживают приоритета.
По новым правилам:
Полосы предназначены только для автобусов и грузовиков свыше 7,5 тонн.
Электромобилям, ранее пользовавшимся этими полосами, теперь туда въезд запрещён.
с 06:00 до 10:00 по будням - не более 60 км/ч
в остальное время и по выходным — до 80 км/ч
Водителям легковых автомобилей с категорией B теперь запрещено заезжать на "полосу интенсивного движения". Такие полосы будут чётко обозначены специальными знаками, размещёнными:
в начале участков,
после перекрёстков,
и, при необходимости, между перекрёстками.
Нарушение — это штраф.
Инициатива может быть расширена на другие европейские страны, если пилот покажет эффективность. Это шаг к улучшению логистики и уменьшению количества медленно движущихся фур в общем потоке.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.