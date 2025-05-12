Электромобили, которые не горят: Китай прошёл ту черту, на которой все буксовали

Опасения по поводу возгорания электромобилей часто раздуваются в СМИ — и хотя на практике такие машины горят не чаще бензиновых, у покупателей всё ещё остаются психологические барьеры. Китай решил эти сомнения развеять кардинально — с 1 июля 2026 года вступает в силу стандарт, согласно которому аккумуляторы не должны ни загораться, ни взрываться. Даже в случае критических неисправностей.

Фото: flickr.com by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горящий автомобиль BMW

Что это за стандарт

Документ получил название GB38031-2025. Он требует от производителей полного огнеупорного поведения аккумуляторов даже при локальном перегреве. Среди новых обязательных испытаний:

устойчивость к удару снизу — имитация наезда на препятствие;

стабильность после 300 циклов быстрой зарядки;

отсутствие воспламенения даже при коротком замыкании;

раннее предупреждение о неисправностях;

нетоксичные испарения при повреждении.

CATL уже на шаг впереди

Китайская компания CATL, мировой лидер по производству аккумуляторов, тут же заявила: её аккумулятор Qilin уже прошёл все проверки. В нём используется технология "cell-to-pack" — она исключает промежуточные модули и увеличивает плотность энергии. Проверку подтвердила государственная сертификационная служба CATARC — китайский аналог европейского C-NCAP.

Что это меняет в отрасли

Такой шаг Китая меняет расстановку сил. Производители вроде Volvo, Mercedes-Benz, Stellantis и другие уже закупают батареи у CATL — и теперь получат продукцию с новой гарантией безопасности. Вероятно, Европа и США пересмотрят свои стандарты, чтобы не отставать. Ведь в будущем это будет не просто безопасность, а реальное конкурентное преимущество на рынке.

Китай сделал то, на что другие только решаются: он превратил технологическую мечту в юридическую норму.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

