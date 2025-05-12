Кому доверяют 30 тысяч водителей: неожиданный лидер среди самых надёжных авто

Надёжность — главный аргумент, когда речь заходит о покупке нового автомобиля. Особенно в условиях, когда каждая неисправность может влететь в копеечку. И если есть возможность заранее выбрать марку, у которой меньше всего проблем с техникой — почему бы этим не воспользоваться?
Организация OCU провела масштабное исследование: в опросе участвовали почти 30 тысяч автовладельцев из девяти европейских стран. Оценивалось всё: количество поломок, их серьёзность, возраст и пробег машин, а также общий уровень удовлетворённости владельцев. Всего в выборку попали 276 моделей. Результат — наглядный рейтинг брендов, на которых можно положиться.
С наибольшим баллом — 98 из 100 — уверенно возглавил список Lexus. Замыкают тройку лидеров Suzuki и Subaru, набравшие по 93 балла. Далее идут Toyota и CUPRA (91 балл), а также Kia, Smart, Honda и Mitsubishi — по 89 баллов. Замыкает десятку Nissan с показателем 87.
Как показал тот же опрос, для большинства покупателей (39%) надёжность — приоритет №1. А вот внешний вид, цена и расход топлива остаются на вторых ролях. В топ-10 критериев также вошли размер салона, тип топлива, экологичность, дизайн и даже узнаваемость бренда.
Покупка автомобиля — не только про комфорт, но и про инвестиции в надёжность. Машины из списка выше реже ломаются, реже загоняют своих владельцев в автосервис и в целом сохраняют свою стоимость лучше. А значит, меньше стресса и затрат в будущем.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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