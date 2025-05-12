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Штраф — за лампочку? Почему инспектор может придраться даже к рабочим фарам

2:23
Авто

Каждому водителю хочется чувствовать себя на дороге спокойно — особенно когда речь идёт о возможных проверках. Но нужно ли обязательно иметь в машине коробку с запасными лампочками? Этот вопрос вызывает споры и недопонимание до сих пор.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Лампочки: закон не требует, но жизнь подсказывает

Сразу важно уточнить: в России возить с собой запасные лампы не обязательно. В действующих правилах и техрегламенте Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) такого требования нет. Но есть нюанс. Согласно ПДД и КоАП, все осветительные приборы автомобиля должны быть исправны, а за перегоревшую лампу можно получить штраф — по статье 12.5 КоАП до 500 рублей.

А если сгорела лампа ближнего света в пути, а заменить нечем? Инспектор может не только выписать штраф, но и запретить дальнейшее движение, если сочтёт, что машина небезопасна. Так что запасная лампа — это не обязанность, но страховка от лишних хлопот.

А как же запаска и домкрат

Интересно, что запасное колесо также не входит в перечень обязательного оснащения. Однако, если пробьёте шину за городом и окажетесь без "запаски", — придётся вызывать эвакуатор. Особенно если речь о внедорожнике или грузовом авто.

Что действительно обязательно

А вот две вещи, которые должны быть в машине у каждого водителя — это:

  • Светоотражающий жилет — должен быть под рукой, а не в багажнике. Его нужно надевать при аварийной остановке вне населённых пунктов, особенно ночью.

  • Знак аварийной остановки — сертифицированный, с маркировкой ЕАС или Е22. Его отсутствие также грозит штрафом до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП).

Подведём итог

  • Запасные лампы и колесо — не обязательны, но их отсутствие может обернуться проблемами.

  • Жилет и знак — строго обязательно. Без них инспектор может не просто оштрафовать, но и запретить движение.

И да, не забудьте периодически проверять работоспособность всех фар — от ближнего до подсветки номера. Это не только требование закона, но и вопрос вашей безопасности.

Уточнения

Ла́мпа нака́ливания — искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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