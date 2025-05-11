От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок подержанных автомобилей оказался в затруднительном положении: некоторые модели Stellantis — особенно с двигателем 1.2 PureTech — буквально вылетели из числа ликвидных. Машины, выпущенные с 2014 по 2020 год, массово теряют в цене, а дилеры просто отказываются их принимать.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Citroen C4

"Мы не берём PureTech без гарантии. Риск огромен, страховка дорогая", — говорит Йони Даян, глава сети Simplicicar.

Его позицию разделяют и другие участники рынка: проблема вышла на системный уровень.

Какие модели под ударом

Сильнее всего пострадали:

Peugeot 208, 308, 2008

Citroën C3, C4

DS3

Opel Corsa, Astra

Например, у Peugeot 208 2015 года скидка к средней цене составила 61%, тогда как у сопоставимого VW Polo — 48%. Аналогичная ситуация с Citroën C3 и Opel Corsa. Причина — технический дефект ремня ГРМ: он слишком быстро изнашивается при контакте с моторным маслом и может вызвать серьёзные поломки, вплоть до капитального ремонта.

Почему дилеры отказываются

"Или не берём вообще, или только с таким дисконтом, чтобы сразу менять мотор". — подтверждает Микаэль Леду из Transakauto

Это создаёт замкнутый круг: низкий спрос → падение цен → ещё больший отказ от сделок.

Что делает Stellantis

Чтобы сгладить ситуацию, компания предлагает:

Гарантию до 175 000 км на подержанные PureTech через Spoticar

Расширенную гарантию на новые авто — до 8 лет или 160 000 км

Премию 700 евро за обмен PureTech на новую модель

Можно ли брать такие авто

Да, но только с оговорками. Вот на что стоит обратить внимание:

Проверяйте историю обслуживания

Ищите машины с действующей гарантией

Следите за ремнём ГРМ

Планируйте замену раньше рекомендованных сроков

Некоторые СТО предлагают профилактическое обслуживание, которое помогает избежать поломок и продлить срок службы двигателя.

PureTech — яркий пример того, как один инженерный просчёт может подорвать остаточную стоимость целого модельного ряда. А для покупателя с ограниченным бюджетом — это либо риск, либо редкий шанс.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

